PISA Come lo scorso anno, la parte di Mezzogiorno della città (sud) batte Tramontana (nord) e porta sulla sponda australe il Palio del Gioco del Ponte.

Era dal 1990 che Mezzogiorno non vinceva consecutivamente; in quel caso aveva vinto cinque anni di seguito (1986-1987-1988-1989-1990). Anche quest’anno c’è voluta la “bella” tra le Nazionali per assegnare il Palio. Un combattimento durato 22 minuti e 26 secondi.

La sfida tra le parti era arrivata al pareggio dopo che al termine del quarto combattimento la situazione fosse 3 a 1 per Tramontana: vittorie di Santa Maria sui Dragoni, Delfini su Mattaccini, Calci su Sant’Antonio, San Michele su I Leoni. Poi la svolta con le vittorie consecutive di Mezzogiorno, San Marco su I Satiri e San Martino su San Francesco, che riporta il conteggio dei combattimenti sul Ponte in parità.