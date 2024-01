PISTOIA – Sono 35 in totale i feriti a seguito del crollo del solaio di un vecchio convento durante una festa di matrimonio a Pistoia. A fare il bilancio è l’Asl Toscana centro.

Di questi 12 sono stati trasportati all’ospedale San Jacopo di Pistoia, gli altri nei nosocomi di Lucca, Pescia, Prato, Careggi e Torregalli. Sei le persone ferite in codice rosso ma che, secondo quanto fatto sapere dall’Azienda sanitaria, non sarebbero in pericolo di vita. Tra le persone ricoverate al San Jacopo anche lo sposo e la sposa. Attivato nel nosocomio pistoiese il piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti.

“Cosa è successo lo accerteranno i vigli del fuoco e le forze dell’ordine. È crollato un pavimento dove sopra c’erano dei ragazzi che stavano ballando durante i festeggiamenti di un matrimonio, improvvisamente ha ceduto e quindi sono cascati nella sala sottostante. Ad oggi questo sappiamo, le cause verranno accertate”. Lo ha detto il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, intervenuto sul posto.