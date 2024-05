FIRENZE – Nel mirino l’iva per le cooperative sociali e una riconoscenza maggiore per chi si spende sul campo. Le associazioni del Terzo settore, riunite nel forum toscano, hanno inviato il messaggio ai candidati per le europee.

“Il Forum Terzo settore della Toscana ha chiesto ai candidati ed ai futuri parlamentari di impegnarsi per un cambio di passo nell’approccio all’economia sociale in una rinnovata armonia con lo sviluppo degli strumenti del dialogo civile e della partecipazione democratica – ha affermato Gianluca Mengozzi, portavoce del Forum regionale del Terzo settore in Toscana -. La crescita di nuovi modelli di welfare può riuscire soltanto coniugando i principi di pluralismo, solidarietà, mutualità e partecipazione”.