SIENA – Si intitola “Cuore Viola. La passione di una vita. Fiorentina per sempre” ed è l’ultimo libro di Gianni Resti, da qualche giorno in libreria e sugli scaffali della grande distribuzione UniCoop Firenze, pubblicato da Polistampa (Firenze).

La passione per la ‘Viola’ è la cornice entro la quale si sviluppa il racconto in cui il centro della narrazione è tuttavia e soprattutto la personale storia dell’autore senese colpito fin dalla nascita da una grave malattia agli arti inferiori, inciampo responsabile di permanenti difficoltà motorie e fisiche. Malgrado le difficoltà di movimento e di deambulazione, il protagonista del racconto ha potuto giocare a pallone attraverso le vicende calcistiche della Fiorentina di ieri e di oggi.

“Cuore viola fin da bambino, da quando nei primi anni Sessanta ho incontrato Firenze e ho visto per la prima volta la Fiorentina al Comunale. Amore a prima vista per la città e per la maglia viola. A causa delle mie condizioni fisiche e delle mie limitate capacità motorie non ho mai potuto giocare a pallone ma, attraverso la Fiorentina, ho potuto partecipare anch’io al gioco del calcio” sottolinea Resti presentando il volume. “La squadra viola mi ha fatto gioire e soffrire; la sua storia e le sue vicende calcistiche si sono subito intrecciate alla mia vita di tifoso gigliato innamorato della propria squadra. Continuo a seguire la Fiorentina con passione intensa e sono orgoglioso di fare parte di quel milione di appassionati e di sportivi gigliati che hanno fatto penetrare per sempre la Fiorentina ed i colori viola nelle pieghe importanti dei loro percorsi di vita”.

Il volume sarà presentato a breve a Firenze dalla Casa editrice Polistampa e grazie a tanti amici e tifosi viola saranno organizzate alcune presentazioni in collaborazione con i Viola Clubs di Siena, di Castelnuovo Berardenga, di San Donato in Val d’Elsa e dell’Amiata.