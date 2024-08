FIRENZE – “No alla tassa della sinistra sulla Fi-Pi-Li”. Tradotto il pedaggio che il governatore Eugenio Giani vorrebbe introdurre per i mezzi pesanti per finanziare la società Toscana Strade, deputata alla manutenzione.

Contro questo progetto si è mobilitata Forza Italia con una raccolta firme. Si potrà firmare on line mandando una e-mail a regionetoscanaforzaitalia@gmail.com con scritto NO al pedaggio sulla Fi-PI-LI, oppure nei gazebo che verranno organizzati lungo le province interessate. “La sinistra toscana si conferma come il governo delle tasse – ha spiegato il coordinatore Marco Stella -, in questi anni hanno aumentato tutto, la tassa sulle caldaie, l’aumento dell’aliquota Irpef e ora la tassa sulle strade. In Italia non esistono strade a pedaggio selettivo ora basta, il pedaggio ai Tir sulla Fi-Pi-Li è illegittimo e anticostituzionale. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi 43 milioni di euro in tre anni senza che disagi e code siano diminuiti”.

E ancora: “Per la sinistra – attacca Stella alludendo alla nascente partecipata Toscana Strade – gli autotrasportatori sono un bancomat da usare per tappare i buchi di bilancio e far nascere l’ennesimo carrozzone pubblico che servirà per trovare posto agli amici degli amici. Non è tassando il mondo del trasporto merci che si risolvono i problemi di una strada regionale per la quale sono stati spesi decine di milioni di euro negli ultimi 5 anni, senza che disagi e code siano diminuiti”.