REGGELLO – Un omaggio a Dante in occasione del settecentesimo anniversario della sua morte. Il Teatro Excelsior e la Compagnia dell’Orsa di Reggello (Firenze) celebrano il sommo poeta con il progetto “DanTex-Scintille nella selva oscura” con il patrocinio del comune di Reggello e il sostegno della Banca di Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino. Nel corso del 2021 saranno numerosi gli eventi che coinvolgeranno la comunità locale per riscoprire l’attualità e l’incanto della Divina Commedia, opera che appartiene al bagaglio culturale di tutti.

Il progetto

Il progetto è iniziato con un sondaggio pubblico per tirare fuori le assonanze che l’Inferno dantesco provoca nella nostra attualità. Numerose sono state le risposte pervenute che saranno utili proprio per la realizzazione di una creazione teatrale che coinvolgerà i laboratori del teatro Excelsior, la Compagnia dell’Orsa e le realtà artistiche locali.

Il social contest

È stato inoltre lanciato un social contest destinato ai giovani tra i 15 e i 19 anni per la ricerca di tre ragazzi che si occuperanno di creare contenuti e gestire la pagina Instagram del laboratorio teatrale per gli adolescenti. Il contest scadrà il 31 marzo le informazioni per la partecipazione si trovano sulla pagina Instagram “Teatrogram Dante Ediscion”. L’intento è quello di avvicinare giovani ragazzi al teatro e traghettare Dante attraverso i social in un mondo virtuale. Il progetto continuerà poi con pomeriggi di lettura diffusa di frammenti dell’Inferno affidati agli aspiranti lettori, che si iscriveranno, e con workshop teatrali diretti dall’attore e regista catalano Arnau Marin Diaz. Questi ultimi termineranno con uno spettacolo finale per le vie del paese, che vedrà anche il coinvolgimento delle Scuola Secondaria di I grado dell’Istituto Compensivo di Reggello.