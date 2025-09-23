Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Che la rivalità tra Pisa e Firenze abbia radici antiche è cosa nota. E che il derby di domenica all’Arena Garibaldi, tra nerazzurri padroni di casa e viola, sarà acceso e combattuto lo è altrettanto.

Ma, come spesso accade nelle grandi sfide, le scintille sono arrivate prima ancora del fischio d’inizio. A far discutere è il costo dei biglietti per il settore ospiti: 49 euro. Una tariffa che già in occasione della gara con la Roma aveva sollevato proteste tra i tifosi capitolini e che ora scatena le stesse reazioni tra i sostenitori viola.

La Curva Fiesole, cuore pulsante del tifo fiorentino, ha annunciato che non sarà presente a Pisa in segno di protesta contro il prezzo ritenuto eccessivo. Non solo: il tifo organizzato ha invitato chi comunque deciderà di seguire la squadra sotto la Torre a non portare bandiere né striscioni, per rendere visibile la contestazione.