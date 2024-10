DICOMANO – Hanno lasciato il bocchettone per il rifornimento aperto, dopo essersene andati con 150 litri di gasolio. A subirne le conseguenze un autobus di Autolinee Toscane in sosta notturna a Dicomano (Firenze).

L’azienda ha presentato denuncia. Il furto ha reso inutilizzabile il mezzo per la partenza immediata. La messa in sicurezza del veicolo e del bocchettone, e il dover rifare il pieno, ha costretto a ritardare la partenza di 10 minuti. Finite le prime corse il bus poi è stato poi portato all’officina per essere sistemato in modo strutturale.

