RIMINI – Digitalizzazione della filiera del legno nella generazione di calore e dei sistemi di cottura e utilizzo delle tecnologie blockchain all’interno delle filiere agroalimentari. Altrefiamme, azienda innovativa (con sede a Pontedera – Pi) che digitalizza la filiera del legno nella generazione di calore e dei sistemi di cottura, è stata protagonista oggi ad Ecomondo 2022, a Rimini, insieme all’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo e all’Oss. Blockchain POLIMI.

Un incontro che ha visto Federico Picardi, Chief Digital Officier Altrefiamme, parlare di digitalizzazione della filiera della biomassa legnosa e di tecnologia come fattore abilitante al green. Scopo del primo recente progetto di ricerca era quello di conoscere l’effetto di legni diversi utilizzati per la cottura alla brace della carne sul gradimento e sulla percezione sensoriale da parte di consumatori. Oltre a stimare e misurare l’interesse dei consumatori verso l’utilizzo di legna, sostenibile e certificata, come materia prima gastronomica per la cottura degli alimenti.

Una collaborazione che si arricchisce di un ulteriore progetto con UNISG e Osservatorio Blockchain POLIMI. Gabriele Cena, Responsabile Relazione Esterne e Partners UNISG ha poi illustrato il nuovo progetto di survey congiunta con l’Osservatorio sulla Blockchain del Politecnico di Milano sull’utilizzo delle tecnologie blockchain all’interno delle filiere agroalimentari. L’Osservatorio Blockchain del Politecnico di Milano fornirà il know-how tecnico e supporterà UNISG nella implementazione e la strutturazione della survey.