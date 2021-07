MARINA DI PISA – Divieto temporaneo di balneazione a Marina di Pisa a causa di importanti concentrazioni nelle acque di Ostreopsis cf. Ovata, una microalga marina tipica dei climi caldi e tropicali, negli ultimi anni presente anche sulle coste italiane.

Il sindaco di Pisa Michele Conti ha firmato un’ordinanza che vieta di fare bagni in mare nel tratto compreso da via Tullio Crosio, incrocio Piazza Viviani, al termine di via Tullio Crosio lato Nord.

Gli effetti della microalga sulla salute

La presenza in acqua di questa microalga marina “potrebbe dar luogo a quadri clinici non gravi (dermatiti, congiuntiviti, disturbi alle alte vie respiratorie) a carico di persone che frequentano le spiagge e i tratti di litorale interessati. In tali condizioni – scrive l’Arpat in una nota – il rischio di insorgenza di quadri clinici a carattere sistemico derivanti da ingestione involontaria o accidentale di acqua può essere significativo, pertanto si ritiene necessario vietare la balneazione”. L’ordinanza avrà efficacia fino a quando i campionamenti non daranno esito favorevole alla balneazione.