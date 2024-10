SAN CASCIANO VAL DI PESA – Non è ancora chiaro se si tratti dell’ennesimo femminicidio, ma una donna è stata trovata senza vita all’interno di un negozio a Chiesanuova, frazione di San Casciano Val di Pesa (Firenze). Si tratta di Laura Frosecchi, 55 anni.

Il corpo è stato rinvenuto in un negozio da una cliente, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi, per la vittima era ormai troppo tardi. Le operazioni di indagine dei carabinieri sono in corso.

A sparare sarebbe stato il nipote, 22 anni, che poi si è barricato in un edificio. Dopo alcune ore le forze dell’ordine sono riuscite a bloccarlo e quindi trasferirlo in caserma.

