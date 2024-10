LIVORNO – Il progetto potrebbe partire con una piattaforma robotica itinerante da utilizzare su più ospedali. Segno iniziale della sinergia tra Eni e Asl Toscana nord ovest.

La collaborazione avrà inizio da Livorno ma nel tempo si estenderà agli altri territori dell’Asl (Massa Carrara, Lucca, Versilia, Pisa). “E’ interesse delle due parti – si legge nell’accordo – la possibilità di sviluppare una collaborazione in ambito sanitario anche con uso di nuove tecnologie che traguardano la digitalizzazione dei percorsi clinici in una logica di sostenibilità ambientale a tutela della salute del cittadino”.

Tra gli obiettivi, la sorveglianza epidemiologica, progetti di promozione della salute, tecnologie digitali nel settore Life Science. Nel dettaglio, l’intesa ipotizza iniziative come digitalizzazione del percorso clinico con analisi dei dati in ottica gestionale e di implementazione tecnologica; formazione sanitaria; monitoraggio della popolazione in aree impattate da progetti industriali; percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali (Pdta); introduzione della telemedicina e della Intelligenza artificiale.

