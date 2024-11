LUCCA – Il cartellone del Lucca Summer Festival 2025 riserva, giorno dopo giorno, una sorpresa. O, come oggi, ben due. La D’Alessandro e Galli che organizza la kermesse lucchese, infatti, ha annunciato due date, quella del 1° luglio che apre l’edizione 2025, a totale appannaggio di una band mitica, i Dream Theater che arrivano a Lucca con il loro 40th Anniversary Tour e quella del 27 luglio che, invece, vede il ritorno a Lucca di Bryan Adams.

I Dream Theater rappresentano una band molto amata dal pubblico italiano, con il suo suono a metà tra il progressive e il rock e rappresentano uno dei gruppi Usa di maggior successo negli Anni Novanta in questo genere musicale. A ogni loro data non mancano di fare il tutto esaurito o quasi, richiamando fan da ogni angolo del Paese. Al centro del live, ovviamente, i successi che hanno reso celebre la band americana, ma anche i brani del nuovo album ‘Parasomnia’, la cui uscita è in programma per il prossimo febbraio. Quarant’anni celebrati alla grande, quindi, per quella che si preannuncia come una delle date più interessanti dell’edizione 2025 del Lucca Summer Festival.

Per Bryan Adams si tratta di un ritorno a Lucca. Uno di quei ritorni che richiamano sempre un pubblico numeroso, appassionato del rocker canadese. Reduce dal sold-out milanese della scorsa domenica, il live di questa estate vedrà Bryan Adams eseguire le canzoni dell’ultimo album, ‘So Happy It Hurts’, ma non mancheranno in scaletta nemmeno i brani che sono diventati ‘storici’ per questo artista, come ‘Run To You’, ‘Summer of 69’ o ‘Heaven’. Una carriera di tutto rispetto che conta 17 album in studio e che lo ha visto ricevere numerosi premi, tra cui tre candidature agli Oscar, cinque nomination ai Golden Globe, un Grammy Award e 20 Juno Award.

Già da domani sono in prevendita i biglietti per i Dream Theater, sia sul sito della manifestazione (www.luccasummerfestival.it) sia sul normale circuito TicketOne.

Per Bryan Adams, invece, ci sarà un pre-sale sul sito di R101 dale 10 alle 23:59 di martedì 19, mentre la prevendita generale parte il 20 novembre alle 11.

Per tutte le informazioni si può consultare il sito www.luccasummerfestival.it