AREZZO – Un lieto evento con finale a sorpresa al San Donato per l’arrivo di Andrea ed Alessandro .

A darne notizia è l’Azienda Usl Toscana sud est raccontando la nascita programmata e attesa di due gemellini che sono venuti alla luce il 7 gennaio all’Ospedale San Donato di Arezzo. La signora Alessandra, con un taglio cesareo programmato ha dato alla luce i suoi due figli.

«Già di per sé un parto gemellare è una grande soddisfazione per tutti – dichiara il primario di ginecologia dell’Ospedale San Donato Ciro Sommella – , ma quello che ha escogitato il padre dei bimbi ci ha lasciato veramente di stucco. Di nascosto dalla compagna ci ha consegnato le due tutine con il messaggio molto particolare: ha chiesto alla sua compagna, madre dei due bambini, di sposarlo. Le tutine dei bimbi sono diventate una dichiarazione d’amore ed una proposta di matrimonio. Non credo sia mai stato fatto ed è stato un evento emozionante. In momenti difficili come quello che stiamo vivendo ci ha regalato serenità e gioia».