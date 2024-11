AREZZO – Sotto con i progetti per il completamento della Due mari. Adesso “deve essere avviata la terza fase, vale a dire quella della progettazione esecutiva per appaltare i lavori”.

A evidenziarlo Confindustria Toscana sud, dopo che il commissario straordinario per la Sgc E78 Massimo Simonini ha chiesto il rilascio del provvedimento di Valutazione di impatto ambientale del tratto umbro.

Per i tre lotti da completare, da Siena a Palazzo del Pero (Arezzo) è prevista nei prossimi mesi la consegna del progetto esecutivo al ministero dei Trasporti e Infrastrutture per il finanziamento e l’appalto delle opere. Inoltre, sono in fase avanzata di esecuzione i lavori fra Siena e Grosseto ed è stato avviato il recupero e sistemazione della galleria della Guinza, al confine fra Umbria e Marche, “interventi sempre auspicati e sollecitati da Confindustria Toscana Sud. Il valore economico, sociale ed ambientale generato dal completamento della Due Mari è enorme da tutti i punti di vista: tempi di percorrenza, livello di sicurezza stradale, valorizzazione e benessere delle aree interne, riduzione del traffico, specie quello di attraversamento dei centri abitati, riduzione delle emissioni e positive ricadute economiche ed occupazionali collegate all’esecuzione delle opere”.

