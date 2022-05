FIRENZE – La tecnologia viene in soccorso di turisti ed uffici di informazione, con vantaggi immediati pure per operatori e imprenditori.

Grazie al nuovo ambiente on line realizzato da Fondazione Sistema Toscana – evoluzione della piattaforma che già esisteva – si potranno infatti creare percorsi personalizzati a tema o per singolo turista, che li potrà ricevere in tempo reale per mail o whatsapp.

Gli uffici di informazione ed accoglienza – pescando tra i tantissimi contenuti di VisitTuscany, il sito ufficiale di destinazione per la Toscana – potranno creare più liste preimpostate in base al viaggiatore tipo che visita un’area, alla durata del soggiorno e degli interessi, con un catalogo di offerte dunque subito a portata di mano e peraltro aggiornato dal sistema in automatico. Per operatori e imprenditori si tratta di un’ulteriore vetrina di promozione a disposizione.

Ma il nuovo ambiente e software permetterà anche di tracciare in tempo reale i diversi profili dei turisti che visitano la Toscana, analizzare flussi e anche interessi per singola area: dati preziosi e un vantaggio non da poco per le istituzioni, come la Regione Toscana, che assieme all’agenzia Toscana Promozione Turistica e ai Comuni devono programmare le diverse politiche in base ai bisogni effettivi rilevati sul campo.