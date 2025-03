Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE La Regione ha emesso due bandi che mettono a disposizione circa 10 milioni di euro per stimolare i processi di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese toscane. L’apertura è fissata per lunedì prossimo, 24 marzo.

Si tratta di due avvisi che si inseriscono nel nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) per dare sostegno alle imprese toscane, promossi dalla Regione nell’ambito del progetto Giovanisì.

Il primo bando ha una dotazione finanziaria di quasi 9,5 milioni di euro e punta ad agevolare la realizzazione di progetti di imprese localizzate in Toscana e destinati all’internazionalizzazione in Paesi esterni all’Unione Europea per incrementare l’export e le imprese esportatrici.

Il secondo mette a disposizione 500 mila euro per agevolare la partecipazione delle MPMI toscane all’Expo 2025 che si terrà ad Osaka, in Giappone, dove la Regione parteciperà con un proprio stand nel Padiglione Italia dal 13 al 19 luglio con un programma di iniziative di promozione.

La gestione dei bandi è affidata a Sviluppo Toscana. Domande fino ad esaurimento risorse. L’agevolazione è concessa sotto forma di sovvenzione a fondo perduto e contributo in conto capitale, erogata anche nella forma di voucher in regime “de minimis”.

