SIENA – “Il nostro impegno al fianco di Anna Ferretti è per la discontinuita’ con il recente passato. Il centrosinistra unito saprà riprendere quel filo della storia che ha sempre visto il Psi motore dell’innovazione e delle scelte più avanzate per la città e per il suo territorio. Saremo garanti di quella discontinuità che la città chiede rispetto a uomini e metodi del passato. Anche per questo chiediamo il voto per i nostri candidati al Consiglio Comunale”. Così il segretario provinciale del Psi, Alfredo Ardanese, nell’appello al voto per i candidati al Consiglio Comunale.

“Chiediamo ai senesi di sostenere i nostri due candidati, Sara Putortìe Gianni Meiattini, nella lista ‘Anna Ferretti sindaca’ per riprendere anche a Siena le battaglie e i temi cari ai socialisti, il lavoro, i beni comuni, la buona amministrazione, l’attenzione ai più fragili”.

“In questa campagna elettorale – continua – abbiamo assistito ad atteggiamenti sguaiati, proposte strampalate e poco realistiche e a posizionamenti politici francamente discutibili. Noi socialisti, da tempo impegnati nella ricostruzione del Partito a livello nazionale, con Giorgio Del Ciondolo nella segreteria nazionale, e locale, abbiamo avuto una posizione seria e coerente dando il nostro contributo al programma elettorale del centrosinistra e con due candidati di valore nella lista della Ferretti Sindaca. Siamo convinti che tanti senesi, che nel 2018 votarono per protesta il centrodestra, adesso torneranno a votare anche socialista. E in caso di vittoria di Anna Ferretti daremo il nostro contributo di persone serie e capaci, in grado di garantire il buon governo della città”.