SAN QUIRICO D’ORCIA – “La cosa importante ormai è pensare alle elezioni e onestamente non dobbiamo dare nemmeno più peso di quello che ha una defezione che in un campo largo vede l’impegno e la coerenza da parte di Matteo Renzi con Italia Viva, la presenza del Partito Socialista, la presenza del Partito Repubblicano, di + Europa, e addirittura di forze come quella di Andrea Marcucci che mi ha confermato un forte impegno”.

Lo ha detto, a San Quirico d’Orcia (Siena), il presidente della Regione Toscana e candidato del centrosinistra alle elezioni regionali Eugenio Giani, a margine della Festa provinciale dell’Avanti, commentando la decisione del leader di Azione Carlo Calenda di lasciare il centrosinistra toscano. “Mi sembra che si stia andando nella direzione giusta – ha aggiunto -, di un rapporto di campo largo che dai Cinquestelle ad Avs fino al Partito Democratico vede comporsi sempre più quest’area di liste civiche e riformiste che daranno vita a un polo riformista, gradualista, più moderato che arricchisce il campo largo dal centro fino alla sinistra”.