FIRENZE – Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha ribadito con fermezza la propria posizione sulla data delle prossime elezioni regionali, confermando che per la Toscana il voto si terrà in autunno, preferibilmente il 19 ottobre.

Questa data, ha spiegato Giani a margine di una conferenza stampa a Firenze e dopo la riunione della Conferenza delle Regioni, appare la più ragionevole e in linea con la legge e la Costituzione, che stabiliscono un mandato quinquennale per i presidenti regionali.

Giani ha respinto l’ipotesi, avanzata da alcuni presidenti di Regione, di rinviare le elezioni ad aprile per permettere un dibattito parlamentare sull’introduzione del terzo mandato per i governatori. «Il rinvio ad aprile non è la mia posizione. Noi dobbiamo fare il nostro dovere, come richiedono la legge e la Costituzione, convocare le elezioni», ha sottolineato il presidente toscano, richiamando l’articolo 122 della Costituzione che prevede il voto ogni cinque anni. La precedente tornata elettorale si era svolta il 21 settembre 2020 e dunque il periodo utile per il voto si colloca tra fine agosto e inizio novembre 2025.

Pur avendo indicato il 19 ottobre come data preferita, Giani ha precisato che si può scegliere anche il 5 o il 12 ottobre, auspicando un coordinamento con le altre regioni chiamate al voto nello stesso periodo. La decisione definitiva sarà presa quando saranno maturi i tempi per il decreto di convocazione delle elezioni.

Il dibattito sul terzo mandato, che potrebbe influenzare la tempistica delle elezioni, resta aperto a livello nazionale, ma non coinvolge direttamente la Toscana, dove Giani è al termine del suo primo mandato. All’interno del panorama politico regionale, il centrosinistra gode di un netto vantaggio nei sondaggi, con il governatore uscente molto popolare, ma alcune forze come Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana chiedono una discontinuità rispetto all’attuale legislatura, puntando su volti e idee nuove.

