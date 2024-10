VIAREGGIO – Un anno e più alle elezioni regionali, ma le manovre sono già in atto. Lo dimostra anche Forza Italia, che sabato 19 ottobre ha organizzato a Viareggio (Lucca) la giornata “#verso Toscana2025 – Gli Stati Generali di Forza Italia”.

Tra gli ospiti il segretario nazionale Antonio Tajani, il senatore Maurizio Gasparri e il vice segretario nazionale Deborah Bergamini. “Per noi parte la campagna per le elezioni regionali dal 2025 – ha detto il coordinatore Marco Stella in occasione della presentazione – con gli Stati generali facciamo una giornata intera di studio e di approfondimento. Saremo insieme ai nostri amministratori, porteremo le buone pratiche del centrodestra, parleranno i sindaci e gli assessori di Forza Italia dove esprimiamo forza di governo nei sette capoluoghi di provincia e nei comuni che abbiamo vinto anche nell’ultima tornata elettorale”. Stella nei giorni scorsi aveva invitato alla cautela sull’accelerazione di Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed espressione di Fratelli d’Italia, come candidato.

Tra i focus in programma c’è la riflessione sul sistema sanitario regionale. “Le tre Asl sono troppo lontane dai cittadini”, ha aggiunto Stella per il quale “il caposaldo delle tre Asl deve essere messo in discussione”. Altra riflessione sarà dedicata al sistema del mondo delle imprese e delle infrastrutture.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!