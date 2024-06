FIRENZE – Urne chiuse alle ore 23 per la prima giornata dell’Election day per il rinnovo del Parlamento Europeo e delle amministrazioni locali.

Nel pomeriggio di sabato 8 giugno in Toscana l’affluenza è stata del 18,77% per le elezioni europee contro un dato nazionale del 14% mentre per le amministrative il dato dell’affluenza è stato del 21,49% contro il 20% nazionale.

Le urne riapriranno domenica 9 giugno alle ore 7 e rimarranno aperte fino alle ore 23. Al termine delle operazioni di voto saranno effettuati gli scrutini delle europee mentre per le amministrative occorrerà attendere lunedì 10 giugno pomeriggio.