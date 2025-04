Tempo lettura: 7 minuti

ROMA – Il Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., presieduto da Tommaso Tanzilli, ha approvato la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024 del Gruppo FS, che da quest’anno contiene anche la Rendicontazione consolidata di sostenibilità.

“Il 2024 ha rappresentato un anno di conferma della solidità e della centralità del Gruppo FS nello sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese. Con oltre 17,5 miliardi di euro di investimenti tecnici, il livello più alto mai raggiunto nella storia del Gruppo, e ricavi operativi saliti a 16,5 miliardi di euro, abbiamo dimostrato una capacità esecutiva straordinaria, sostenuta anche da una gestione efficace dei fondi PNRR, di cui siamo tra i principali attuatori. A fine anno risultano spesi oltre 12 miliardi di euro, un valore superiore alla pianificazione prevista” ha detto Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS. “In questa prospettiva si inserisce anche il Piano Strategico 2025–2029, che prevede oltre 100 miliardi di euro di investimenti per sostenere un processo di profonda trasformazione industriale, orientato al potenziamento delle infrastrutture, al miglioramento della qualità del servizio, alla crescita sostenibile e al rafforzamento della presenza internazionale. Anche i ricavi operativi segnano un nuovo massimo storico, con performance in crescita in tutti i segmenti di business, in particolare nel trasporto passeggeri. Si confermano positivi anche i principali indicatori economici, come EBITDA ed EBIT. In un contesto economico complesso, il Gruppo FS continua a rafforzare il proprio ruolo strategico per il Paese, mantenendo una solida struttura patrimoniale e finanziaria e contribuendo fortemente allo sviluppo occupazionale, con oltre 9.700 nuove assunzioni nel 2024”.

Highlights Risultati Economici e Finanziari € mln

2024 2023 Variazione % Ricavi operativi 16.529 14.804 1.725 11,7 EBITDA 2.242 2.228 14 0,6 EBIT 343 338 5 1,5 Risultato netto (208) 100 (308) (>200) Investimenti tecnici 17.559 16.423 1.136 6,9 Posizione Finanziaria Netta 13.496 11.158 2.338 21,0 Mezzi Propri 41.752 42.089 (337) (0,8)

I Ricavi operativi aumentano a 16,5 miliardi di euro, con un incremento complessivo di 1,7 miliardi di euro (+12%) rispetto al 2023.

I Ricavi da servizi di trasporto, pari a 8,7 miliardi di euro, registrano una crescita di 818 milioni di euro rispetto al 2023, sia in ambito nazionale che internazionale. Nello specifico, aumentano sia i ricavi relativi ai servizi passeggeri su ferro (+641 milioni di euro), sia i ricavi da trasporto passeggeri su gomma (+22 milioni di euro), con volumi di domanda dei viaggiatori km (+6,6% nei servizi a mercato, +4,5% nel servizio intercity, +7,2% nel servizio regionale) e di produzione dei treni km (+5,8% nei servizi a mercato, +3,6% nel servizio intercity, +0,7% nel servizio regionale) in crescita. Aumentano anche i ricavi connessi al trasporto merci su ferro (+156 milioni di euro), grazie al contributo delle nuove società del gruppo Exploris, entrate nell’area di consolidamento nel 2024.

I Ricavi da servizi di infrastruttura, pari a 4,6 miliardi di euro, registrano un aumento di circa il 9,5% rispetto al periodo precedente (+402 milioni di euro) per effetto dell’andamento dei corrispettivi di servizio e concessori legati alla circolazione stradale e ferroviaria. Gli Altri ricavi operativi, pari a 3,1 miliardi di euro, aumentano complessivamente di 506 milioni di euro. La variazione è dovuta prevalentemente all’operazione di vendita dello scalo Farini e San Cristoforo nell’ambito dell’Accordo di Programma sottoscritto con il Comune di Milano e all’incremento dei servizi offerti alle Imprese Ferroviarie e dei servizi accessori alla circolazione.

I Costi operativi si attestano a 14,3 miliardi di euro, in crescita di 1,7 miliardi di euro (+14%) rispetto all’esercizio precedente per effetto dell’incremento dell’organico medio e dell’aumento del costo unitario del lavoro nonché di maggiori costi per servizi ed energia elettrica per la trazione.

L’EBITDA si incrementa di 14 milioni di euro, pari a +1% rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto, principalmente, della variazione del perimetro di consolidamento. L’EBIT si attesta a 343 milioni di euro con una crescita di +1,5% rispetto al 2023.

La Perdita Netta si attesta a 208 milioni di euro (rispetto all’utile di 100 milioni di euro del 2023) per il peggioramento del saldo della gestione finanziaria riconducibile a fenomeni non ricorrenti legati a variazioni di perimetro di consolidamento e a maggiori oneri finanziari a servizio del debito.

Sul fronte degli Investimenti, il 2024 conferma il ruolo centrale del Gruppo a sostegno del sistema industriale nazionale. Il Gruppo FS ha infatti sviluppato e gestito un livello complessivo di spesa per investimenti tecnici pari a 17,6 miliardi di euro, con una crescita del 7% rispetto al 2023 (il 96% degli investimenti in Italia e quasi 15 miliardi di euro relativi ad infrastrutture ferroviarie e stradali, tra le quali si segnalano, in particolare, le opere sulla linea AV/AC Verona-Padova tratta Verona-Vicenza, sulla Milano-Verona tratta Brescia-Verona e sulla tratta Terzo Valico dei Giovi e Napoli-Bari).

In parallelo, il Gruppo FS mantiene un elevato livello di solidità patrimoniale e finanziaria, con un Patrimonio Netto che a fine 2024 ammonta a 41,7 miliardi di euro.

La Posizione Finanziaria Netta, pari a 13,5 miliardi di euro, registra un incremento di 2,3 miliardi di euro rispetto al 31 dicembre 2023, per il maggior ricorso alla provvista finanziaria finalizzata a supportare il piano di sviluppo e ammodernamento del Gruppo. Il rapporto PFN/Patrimonio si attesta anche per il 2024 intorno allo 0,3.

I giudizi delle agenzie di rating danno il pieno riconoscimento dell’affidabilità patrimoniale e finanziaria del Gruppo, con “BBB/A-2” da Standard & Poor’s, che ha lasciato invariato a fine novembre 2024 il proprio giudizio con outlook “stable” e lo “Stand Alone Credit Profile” (SACP) a ‘bbb+’, un notch superiore a quello della Repubblica Italiana, e con Fitch che ha confermato nel mese di ottobre il proprio giudizio in “BBB/F2”, alzando l’outlook da “stabile” a “positivo”. Fitch ha inoltre confermato lo Standalone Credit Profile (SCP) di FS a ‘bbb’.

In questo quadro, assumono un ruolo significativo gli strumenti di finanza sostenibile. In particolare, nel corso del 2024 è stata sottoscritta una nuova linea di credito committed e revolving Sustainability Linked, di ammontare pari a 3,5 miliardi di euro con durata triennale, con meccanismi di revisione del margine e della commitment fee al raggiungimento di target relativi a tre Key Performance Indicator legati a temi ESG; è stata finalizzata una nuova emissione in private placement riservata alla Banca Europea per gli Investimenti per 100 milioni di euro per finanziare l’acquisto da parte di Trenitalia di treni ibridi dedicati al servizio regionale; è stato sottoscritto un finanziamento quadriennale con Intesa Sanpaolo – IMI CIB per un totale di 2 miliardi di euro i cui proventi saranno rivolti in particolare a finanziare spese di manutenzione straordinaria per l’ammodernamento dell’infrastruttura ferroviaria, totalmente rispondenti ai principi ESG perché relative a progetti in grado di produrre significativi benefici ambientali e sociali.

I dipendenti del Gruppo FS passano da 92.446 a 96.335 unità, con un turnover determinato da 9.736 assunzioni e 6.374 uscite. Continua la crescita della presenza femminile con un’incidenza nel 2024 pari al 21,5%.

PRINCIPALI RISULTATI DEI SETTORI DI BUSINESS

Infrastruttura Ferroviaria

€mln 2024 2023 Variazione % Ricavi operativi 3.202 3.140 62 2,0 EBITDA 86 460 (374) (81,3) Investimenti tecnici 11.273 10.839 434 4,0

I Ricavi operativi dell’infrastruttura ferroviaria nel 2024 ammontano a oltre 3 miliardi di euro e sono in incremento rispetto al 2023 per 62 milioni di euro (+2%).

L’EBITDA è pari a 86 milioni di euro in diminuzione dell’81,3% per effetto del piano assunzioni del personale a servizio della manutenzione e degli investimenti.

In evidenza, gli investimenti tecnici dell’infrastruttura ferroviaria che nel 2024 superano gli 11 miliardi di euro (10,8 miliardi di euro nel 2023) e rappresentano oltre il 64% del totale investimenti tecnici del Gruppo FS.

Nel corso del 2024 RFI ha pubblicato 359 bandi di gara per un valore di 13,4 miliardi di euro e ci sono state aggiudicazioni definitive di 293 gare per un importo pari a circa 10 miliardi di euro.

Infrastruttura Stradale

€mln 2024 2023 Variazione % Ricavi operativi 4.220 3.907 313 8,0 EBITDA 119 135 (16) (11,9) Investimenti tecnici 3.625 3.214 411 12,8

I Ricavi operativi dell’infrastruttura stradale nel 2024 ammontano a oltre 4 miliardi di euro e sono in incremento rispetto al 2023 per 313 milioni di euro (+8,0%).

L’EBITDA è pari a 119 milioni di euro in diminuzione dell’11,9% per effetto della crescita dei costi per servizi di gestione dell’infrastruttura stradale e dei costi del personale.

Gli investimenti tecnici dell’infrastruttura stradale nel 2024 sono pari a 3,6 miliardi di euro (3,2 miliardi di euro nel 2023) e rappresentano il 21% del totale investimenti tecnici del Gruppo FS. Nel corso del 2024 Anas ha pubblicato 54 bandi di gara per un valore di 3,8 miliardi di euro e ci sono state aggiudicazioni definitive di 102 gare per un importo pari a circa 5,2 miliardi di euro.

Trasporto Passeggeri

€mln 2024 2023 Variazione % Ricavi operativi 8.554 7.649 905 11,8 EBITDA 1.865 1.553 312 20,1 Investimenti tecnici 2.255 1.988 267 13,4

I volumi complessivi di traffico passeggeri su rotaia realizzati nel 2024 dalle società impegnate nel trasporto passeggeri sono stati pari a 49 miliardi di viaggiatori km (di cui 37,7 miliardi, pari circa al 77%, relativi a Trenitalia), in crescita del 6,7% rispetto al 2023.

I Ricavi operativi del Trasporto Passeggeri nel 2024 ammontano a 8,6 miliardi di euro e sono in incremento rispetto al 2023 per 905 milioni di euro (+12%), essenzialmente attribuibile alla componente dei ricavi da traffico trainati dall’incremento della domanda correlato alla ripresa della mobilità dei viaggiatori e alla ripresa del business travel e del traffico pendolare.

L’EBITDA registra un valore positivo pari a 1,8 miliardi di euro, con un incremento pari a 312 milioni di euro rispetto al 2023 derivante dai maggiori ricavi parzialmente mitigato dai costi legati principalmente alla maggiore offerta e ai maggiori costi del personale. Gli investimenti tecnici legati al Trasporto passeggeri sono pari nel 2024 a oltre 2 miliardi di euro (+13,4% vs il 2023) principalmente per rinnovo materiale rotabile in capo a Trenitalia.

Trasporto Merci

€mln 2024 2023 Variazione % Ricavi operativi 1.358 1.151 207 18,0 EBITDA 61 60 1 1,7 Investimenti Tecnici 297 181 116 64,1

I Ricavi operativi del Trasporto Merci ammontano a 1.358 milioni di euro e registrano un incremento rispetto al 2023 pari a 207 milioni di euro (+18%) legati ai maggiori volumi di traffico realizzati, in territorio nazionale ed estero, pari a 22,9 miliardi di tonnellate km (+8,6% rispetto al 2023) a fronte di una maggiore offerta di treni km (+11,7%). Le performance del Trasporto Merci sono state trainate dal contributo del Gruppo TX Logistik, in particolare per l’acquisizione del Gruppo Exploris a fine 2023, i cui effetti economici patrimoniali e finanziari hanno avuto piena manifestazione sulla situazione del Gruppo FS a partire dal 2024. L’EBITDA si attesta nel 2024 ad un valore positivo di 61 milioni di euro, in aumento dell’1,7% rispetto al 2023 come derivata dell’incremento di fatturato.

Il Trasporto Merci ha sviluppato nel 2024 investimenti tecnici pari a 297 milioni di euro (+64,1% vs il 2023) per il proseguimento del piano di rinnovo della flotta e per la manutenzione del parco loco e carri operativo.

Urbano

€mln 2024 2023 Variazione % Ricavi operativi 586 156 430 >200 EBITDA 158 33 125 >200 Investimenti tecnici 10 48 (38) (79,5)

I Ricavi operativi del Settore Urbano nel 2024 ammontano a 586 milioni di euro, registrando un incremento (>200%) attribuibile principalmente all’operazione di vendita dello Scalo Farini e San Cristoforo di Milano.

L’EBITDA del Settore Urbano si attesta nel 2024 ad un valore positivo di 158 milioni di euro e registra un miglioramento di 125 milioni di euro trainato dall’incremento dei ricavi operativi. Nel 2024 gli investimenti tecnici del Settore Urbano sono pari a 10 milioni di euro (48 milioni di euro nel 2023) e si riferiscono alla manutenzione e valorizzazione degli asset immobiliari di proprietà del Gruppo FS.