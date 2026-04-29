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Il primo maggio del 1886, a Chicago, gli operai si ritrovarono in Haymarket square per scioperare a favore della riduzione della giornata lavorativa a 8 ore, dalle 12-16 che erano comuni all’epoca.

Lo sciopero culminò in violente rivolte, che provocarono, nei giorni successivi e in particolare il 4 maggio, molti morti tra manifestanti e forze dell’ordine.

La data del Primo Maggio, da allora, in Italia e in molti altri paesi del mondo, è rimasta simbolicamente a rappresentare tutti i diritti ottenuti dalle lotte operaie: una festa per rivendicare un lavoro sicuro, dignitoso ed equo.

Il ponte del Primo Maggio

Il ponte del Primo Maggio porta anche molto turismo. Molti italiani approfittano del weekend lungo per visitare borghi e città d’arte, oltre a partecipare a iniziative e cortei. Ma la maggior parte continua a preferire il mare. Lo confermano i dati dell’indagine condotta da Tecnè per conto di Federalberghi, che prevede che oltre il 39% degli italiani sceglierà il mare come meta del ponte del primo maggio.

In Toscana il Primo Maggio sarà celebrato con iniziative, manifestazioni, merende sociali e comizi.

Tutti gli appuntamenti in programma.

Firenze

Firenze si prepara a festeggiare il Primo Maggio con numerosi eventi, cortei in tutta la provincia e iniziative. Ma non solo, ci saranno anche feste e occasioni particolari, come la XXXIII edizione del trofeo Marzocco, il torneo nazionale per i gruppi storici di sbandieratori, che arriveranno a sfidarsi da tutta Italia in piazza della Signoria, dalle ore 14.30. Il Marzocco è il leone simbolo del potere popolare fiorentino.

All’Ippodromo del Visarno arriverà invece la seconda edizione di Vivo, il festival del lavoro creativo. Dalle 11 fino a mezzanotte, musica, mercatino, street food e area bambini.

Empoli si prepara a festeggiare il Primo Maggio con una serie di eventi, manifestazioni e pranzi che coinvolgeranno tutti i circoli Arci in collaborazione con le sedi Anpi. I “Circoli Resistenti”, che già il 25 Aprile avevano accolto numerose presenze, propongono vari tipi di attività, che seguiranno i tradizionali cortei sindacali di Empoli (ore 9 – via Roma), Castelfiorentino (ore 9 – piazza Gramsci), Certaldo (ore 9.30 – piazza Boccaccio), Gambassi (ore 9.30 – piazza Roma) e Montaione (ore 8.30 – piazza Gramsci).

Al Circolo Arci Petroio di Vinci si festeggia il Primo Maggio con un pranzo sociale e il concerto delle Fridas, band pop-folk. Anche al Circolo Arci di Lazzeretto il programma sarà cibo e musica: pranzo sociale con concerto live dei Matigera, che metteranno in musica canzoni e racconti dall’Italia del dopoguerra (la prenotazione è obbligatoria al numero 0571587167). Al Circolo Arci di Martignana il “pranzo dei lavoratori” (prenotazioni al 3396811925), mentre al Circolo Arci di Turbone la giornata di festa inizierà dalla mattina alle 9, con un trekking, seguito da un pranzo sociale. Il ritrovo per la partenza sarà presso il circolo.

Arezzo

Ad Arezzo, come ogni anno, la Rete Arezzo R-Esiste ha organizzato le celebrazioni del Primo Maggio al parco del Pionta. Sono recenti le polemiche, e il dibattito che ne è seguito, per il mancato patrocinio del Comune all’iniziativa, che ha definito la festa impossibile da patrocinare in quanto contro le norme sulla par condicio. La Rete ha risposto, commentando che non si tratta di un evento di campagna elettorale, ma di un evento che riguarda tutti i lavoratori, di qualsiasi parte politica.

Le celebrazioni inizieranno alle 11.30, con l’intervento di Alessandro Tracchi, segretario provinciale Cgil. Alle ore 13 ci sarà il pranzo sociale (per prenotarsi WhatsApp 347 1932079 – 392 5861975), per poi ricominciare con gli interventi alle 14.30, quando sarà la volta del talk Lavoro, genere e prospettive, guidato dalla segretaria Cgil nazionale Lara Ghiglione, la consigliera di parità della provincia di Arezzo Gabriella Cecchi e la presidente di Arcigay nazionale Natascia Maesi. A moderare il talk sarà la vice presidente di Chimera Arcobaleno Arcigay Vanessa Maccherini.

Il pomeriggio proseguirà dalle ore 16 con il concerto live dei The Spitters, Komarov Magnificent Backflip, Tacobellas e Autovelox.

Grosseto

“Pace e lavoro”. Questo il titolo dell’iniziativa che si terrà nel comune di Manciano. Una giornata di memoria e di partecipazione, che riunisce il comune fin dal secondo dopoguerra per unire sia la festa della Liberazione che la festa dei Lavoratori. E’ un’iniziativa promossa dal comune di Manciano, l’Arci Manciano e Cgil Colline del Fiora.

Alle ore 9 il ritrovo alla Camera del Lavoro con il consueto rinfresco. Alle ore 10 il raduno in piazza Garibaldi, che darà inizio al corteo. L’arrivo sarà il Monumento ai Caduti per la Libertà, dove alle 11.30 sarà deposta la corona d’alloro, seguita dagli interventi delle istituzioni. Il pranzo sociale al sacco che seguirà l’iniziativa sarà dalle ore 13 al centro di aggregazione La Pesa.

Livorno

Livorno festeggerà il Primo Maggio all’insegna della musica. La giornata inizierà alle ore 10.30 con musica, giochi, dibattiti, bancarelle artigianali e l’area food.

Musica anche in Fortezza Vecchia, organizzata da Claps Eventi. Dalle 12 a mezzanotte si alterneranno sul parco 18 band. Sul main stage i Gang, band che si ispira al rock dei Clash, e che con la sua musica accende i riflettori su temi di giustizia sociale e lotta politica. Oltre ai Gang, calcheranno il palco molti artisti del panorama musicale locale e italiano: Fuori Tempo, Gruppo Aziendale, Logorhead, Maya’s Vei, Luca Faggella, Jonny Guitar, LaMarea,The Shroomboys, The Dreal, Finis Terrae, il Coro Garibaldi d’Assalto, Moll Flanders, I Professori e The Sinners.

La festa prosegue al Surfer Joe, locale sul lungomare livornese, propone anche quest’anno il suo concertone gratuito, che partirà dalle 14. Il concertone al Surfer Joe è arrivato alla sua nona edizione, e coinvolgerà band e artisti del territorio.

La programmazione livornese si arricchisce con il programma organizzato da Cgil Livorno per le Giornate della Libertà e del Lavoro, che dal 25 aprile al 1 maggio hanno animato la città con dibattiti, mostre e spettacoli.

Lucca

Anche quest’anno a Capannori tornerà il tradizionale concertone del Primo Maggio. Un evento gratuito, promosso dal comune di Capannori, e che vedrà quest’anno la partecipazione di quattro artisti della musica italia: Mydrama e Yosef, Marina Rei e i The Kolors.

Gli artisti si esibiranno dalle ore 16 in piazza Aldo Moro, con i primi artisti, Mydrama e Yosef. Alle 17 salirà sul palco Marina Rei, mentre dalle 18.30 il gran finale con i The Kolors. Oltre alla musica, saranno presenti stand informativi di organizzazioni sindacali e associazioni del territorio.

A Montecarlo il tradizionale concerto della Filarmonica G.Puccini A.P.S. si svolgerà nel chiostro dell’Istituto Pellegrini-Carmignani (via Roma, 3). Con la direzione del maestro Davide Buonaguidi, l’orchestra proporrà un vasto repertorio di musica classica, moderna e originale per banda. Il concerto è a ingresso libero.

Massa Carrara

A Carrara, come ogni anno, ci sarà il Primo Maggio Anarchico, organizzato dalla FAI – Federazione Anarchica Italiana.

Il primo corteo del Primo Maggio Anarchico sfilò per le strade di Carrara nel 1945. Da allora, la festa raduna centinaia di persone da tutta la regione, per stringersi attorno ad un tema, diverso ogni anno, con comizi, dibattiti e canti.

Carrara è culla dell’anarchismo fin dal XIX secolo, quando molti rivoluzionari violenti, espulsi da altri paesi europei, come Belgio e Svizzera, si rifugiavano proprio a Carrara, tra le file degli operai delle cave anarchici. Sempre a Carrara c’è il più antico circolo anarchico italiano, fondato nel 1876.

Protagonisti della Resistenza al fascismo, nel cimitero di Carrara sono sepolti alcuni degli esponenti del movimento, tra cui anche Gino Lucetti, che con due bombe a mano tentò di uccidere il Duce. Quella al cimitero costituisce una delle tappe principali del Primo Maggio Anarchico.

Il corteo partirà dalle ore 9.30 in piazza Fabrizio De André. Alle ore 10 è previsto il comizio che darà inizio al corteo, che si concluderà alla sede storica dell’archivio e biblioteca anarchica Germinal.

Pisa

A Pisa il corteo del Primo Maggio seguirà alla visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 30 aprile agli stabilimenti Piaggio di Pontedera. I sindacati hanno evidenziato il profondo valore di questa visita, sensibilizzando anche sul tema che sarà il centro della giornata del primo maggio, “Lavoro e dignità”.

Il corteo partirà alle ore 9.30 da piazza Vittorio Emanuele II, e si concluderà in piazza Garibaldi. Sempre dalle 9.30 anche i cortei e le iniziative dei circoli Arci di Pomarance e di Montecalvoli.

Pistoia

Pistoia festeggia il Primo Maggio con l’apertura straordinaria dei musei civici. Il Museo Civico di arte antica nel Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo e il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni saranno aperti al pubblico con orario continuato dalle ore 10 alle 18.

Il corteo partirà invece dalle ore 9.45 da porta Lucchese, e finirà in piazza Duomo, dove è previsto il comizio conclusivo, alle ore 11, di Triestina Maiolo (UIL Toscana). A seguire il pranzo sociale al Circolo Arci Le Fornaci (prenotazioni al numero 347 1193692).

Prato</strong>

Prato festeggia come da tradizione l’inizio di maggio sia come giornata del lavoro sia come inizio del mese mariano. Prato è infatti sia città del lavoro che città di Maria, e la concomitanza viene celebrata con la tradizionale ostensione del Sacro Cingolo, la reliquia tradizionalmente attribuita alla Vergine Maria.</p>

Dalle 9.30 di venerdì primo maggio sarà celebrata la messa ai lavoratori in cattedrale, alla quale seguirà, nel pomeriggio, il rito dell’ostensione, dalle ore 17.30.

Siena

A Siena il ponte del Primo Maggio darà ufficialmente il via al ‘Vivi Fortezza’, il festival che tutte le estati accende gli spazi della Fortezza Medicea con eventi, concerti, street food e appuntamenti culturali. Il primo maggio sarà il secondo dei quattro giorni di “anteprima” della stagione: musica, giochi e balli animeranno i bastioni della Fortezza, con numerosi appuntamenti per grandi e piccini.

Apre le danze l’evento di scacchi giganti, organizzate in collaborazione con Mens Sana, e i match di ping pong (dalle 11.30, Bastione San Domenico). A seguire, dalle ore 16, la scuola di circo Zac proporrà lezioni per tutti, assieme, dalle 16.30, dalle lezioni di ballo della Swing Company. Il primo concerto partirà alle 17.30, e sarà l’energia dei Bandao ad aprire la serata, con il loro concerto itinerante per tutta la Fortezza. Alle ore 18 la performance di break di Any Dance sarà seguita dal live di musica funk della The Big Benny Band (ore 21). Concluderà la giornata il ragamuffin di Brusco, che si esibirà sul palco di piazzale della Libertà dalle ore 22.

A Montepulciano torna la grande Fiera del Primo Maggio. Il corteo partirà alle ore 8 da piazza Grande, accompagnato dalla Banda Poliziana, e si concluderà al chiostro della Chiesa di Sant’Agnese, dove alle 8.30 il cardinale Augusto Paolo Lojudice celebrerà la Messa. A seguire inizierà la Fiera, con i suoi 200 banchetti di commercianti ed espositori del territorio. Inoltre, in piazza Pietro Nenni, da venerdì 1 a domenica 3 ci sarà il Luna Park, con oltre 40 attrazioni.

A San Quirico d’Orcia per il Primo Maggio è organizzato il consueto corteo per omaggiare i caduti sul lavoro. Quest’anno il corteo partirà alle ore 12 da Palazzo Chigi, e si snoderà per le vie del centro storico, con meta il Monumento ai Caduti in via Matteotti.

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