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In occasione della vigilia della Festa dei lavoratori, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Pontedera (Pisa) per visitare lo stabilimento della Piaggio, simbolo storico dell’industria italiana.

Una scelta che richiama la storia dell’azienda, capace nel dopoguerra di riconvertire la produzione bellica dando vita alla Vespa, diventata icona della motorizzazione del Paese. Per Mattarella si tratta della seconda volta a Pontedera. Era già venuto nel 2018 per le commemorazioni ufficiali della morte del Presidente emerito Giovanni Gronchi.

L’arrivo del Capo dello Stato è previsto intorno alle 11: in programma la visita alle linee di montaggio e, a seguire, l’incontro istituzionale nell’auditorium del Museo Piaggio. Ad accoglierlo saranno Matteo e Michele Colaninno, rispettivamente presidente e amministratore delegato del gruppo Piaggio.

La giornata sarà anche l’occasione per riportare al centro i temi del lavoro, in particolare sicurezza e dignità. Un tema quanto mai attuale: nei primi mesi del 2026 in Toscana si contano già 10 vittime sul lavoro, mentre nel 2025 erano state 67, con edilizia e manifattura tra i settori più colpiti.

Intanto in città cresce l’attesa. Pontedera sarà blindata per motivi di sicurezza e nei punti principali, dalla stazione alla piazza del mercato, sono comparsi pannelli con la scritta “Benvenuto Presidente”. Apprezzamento anche dal mondo sindacale. «Piaggio rappresenta il saper fare italiano», sottolinea Samuele Nacci (Uilm), che rilancia il tema degli infortuni: «Nel 2026 non si può continuare a morire di lavoro. Servono misure più rigorose».

Per il sindaco Matteo Franconi la visita è «un motivo di orgoglio e un’occasione per rendere omaggio ai lavoratori e ribadire la centralità di un lavoro stabile, sicuro ed equo». La presenza di Mattarella rinnova anche il legame tra il Quirinale e questo territorio, già patria del presidente Giovanni Gronchi.

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