Tempo lettura: < 1 minuto

PISA – Fin dalle ore 5 del mattino del 3 aprile, si sono verificati significativi disagi sulla linea ferroviaria Pisa-Roma a causa di un incendio scoppiato nei pressi dei binari tra Livorno e Quercianella.

Dalle prime ricostruzioni, il rogo ha avuto origine in una cabina elettrica. Le fiamme sono state prontamente domate dai Vigili del Fuoco, ma l’incidente ha comportato gravi ripercussioni sulla circolazione ferroviaria lungo la costa tirrenica, causando ritardi e cancellazioni di treni. Successivamente agli accertamenti condotti dalle autorità giudiziarie, sarà necessario l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per ristabilire la piena operatività della linea ferroviaria. I passeggeri interessati dai disservizi possono consultare il sito di Trenitalia per ottenere informazioni dettagliate sui treni soggetti a ritardi e cancellazioni.

La circolazione ferroviaria poco prima delle 13 è ritornata gradualmente alla normalità a seguito dell’intervento delle autorità giudiziarie, seguito dallo spegnimento dell’incendio e dalla messa in sicurezza dell’area interessata. Fin dalle prime ore della mattinata, l’incendio ha causato un rallentamento consistente del traffico ferroviario. Dopo l’intervento degli inquirenti, i tecnici di RFI hanno operato per ripristinare la funzionalità completa della linea.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!