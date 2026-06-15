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FIRENZE – In Toscana la vacanza si può fare in bus. Attorno ad ogni fermata dell’autobus si apre infatti un angolo di regione da scoprire: borghi e storie, coste e spiagge, pinete, città d’arte, percorsi naturalistici, isole, colline, fin lassù sui sentieri di montagna.

Un’unica regione, due diversi tipi di esperienze di viaggio con at – autolinee toscane. Da un lato l’ampia proposta di Destination Tuscany per godersi la Toscana dal finestrino, viaggiando come un “local”, dalle città storiche fino alle località del litorale, tutti da attraversare a bordo dei bus urbani ed extraurbani di linea della flotta di at.

Dall’altro, Tootbus: il nuovo servizio turistico powered by at, che propone un’esperienza premium per viaggiare con autobus Gran Turismo tra Firenze, Pisa, Lucca, Siena e San Gimignano con pass flessibili da 1, 2, 3 o 5 giorni.

E’ con questa visione che autolinee toscane desidera per mettere al centro dell’estate il trasporto pubblico come modo semplice, accessibile e sostenibile per scoprire e vivere il territorio, rivolgendosi a turisti, residenti, giovani e famiglie.

Con l’orario estivo – in vigore da giovedì 11 giugno e fino a lunedì 14 settembre 2026 – sono oltre 1.000 le linee bus e circa 29mila le corse giornaliere che collegano capillarmente la Toscana, dalle Apuane all’Argentario, dalla Versilia al Chianti, dalla Val di Cornia e Maremma alla Valtiberina.

“Qualsiasi soluzione si scelga, salendo sull’autobus lascerai a terra lo stress da parcheggio, l’ansia da multa per Ztl, oppure potrai assaggiare un bicchiere di vino toscano senza mettere a repentaglio la tua sicurezza e quella degli altri. Ma soprattutto potrai muoverti senza pensare a nient’altro se non alla tua vacanza, nel pieno rispetto dell’ambiente che ti circonda, riducendo smog e traffico”, spiega Tommaso Rosa, Direttore Comunicazione e Marketing di at -autolinee toscane.

Destination Tuscany: la Toscana vista dal finestrino

Muoversi in autobus significa vivere il viaggio come parte dell’esperienza: nelle città si attraversano piazze e monumenti, si costeggiano mura storiche e si salgono le colline circostanti, mentre sulle linee extraurbane si raggiungono borghi e territori più autentici, osservando il paesaggio da una prospettiva privilegiata, in cui c’è modo di farsi un selfie o girare un reel da condividere (in sicurezza). Insomma, il modo di viaggiare che permette di scoprire la Toscana “come un local”, lasciandosi guidare dal fascino del territorio.

Destination Tuscany non è solo una campagna ma un progetto strutturato che mette in relazione rete di trasporto, promozione territoriale e offerta turistica. Attraverso linee potenziate, collegamenti stagionali e strumenti dedicati, Autolinee Toscane si propone come soluzione di mobilità per l’estate e non solo, con l’obiettivo di contribuire a una fruizione diffusa del territorio tutto l’anno. La rete conta 37mila fermate distribuite su 13mila chilometri, servite da una flotta di 2.795 autobus, con un’età media in costante riduzione.

Tootbus Tuscany

Tra le principali novità si inserisce anche Tootbus Tuscany, il nuovo servizio premium per viaggiare tra le città e i borghi più iconici della Toscana senza stress, senza orari rigidi e senza dover organizzare tutto nei minimi dettagli. Si sale a bordo, si sceglie dove fermarsi costruendo il proprio itinerario giorno dopo giorno. Il pass è valido da 2 a 5 giorni ed è possibile spostarsi in bus tra: Firenze, Pisa, Siena, Lucca e San Gimignano. E, durante il viaggio, è possibile ascoltare contenuti audio, scoprire curiosità e ricevere suggerimenti utili direttamente sul proprio smartphone e, con Tootie, è disponibile una guida digitale in oltre 50 lingue. Un’idea pensata per tutti coloro che desiderano vivere il viaggio non solo come un mezzo di trasporto ma come un’esperienza completa.

Informazioni e servizi

A Destination Tuscany è dedicata una sezione del sito di at – autolinee toscane, con itinerari, destinazioni, tariffe e informazioni utili per viaggiare con bambini, animali e bagagli. L’obiettivo di at è infatti quello di rendere Destination Tuscany una piattaforma in cui il turista approda e trova tutto il necessario per organizzare i suoi spostamenti: come si pianifica il viaggio, il percorso da fare, i biglietti necessari e le tariffe corrette e le condizioni per viaggiare in regola.

Inoltre, proprio per ascoltare i turisti e raccogliere feedback utili sulle loro esperienze di viaggio così da migliorare laddove necessario, è stata anche creata un’apposita survey, ovvero un questionario da compilare online in meno di due minuti, chiamata: “Com’è andato il tuo viaggio in Toscana? Raccontacelo in 2 minuti! – Compila modulo” presente anche in lingua inglese.

A tutti i dettagli relativi a Tootbus si accede tramite l’area dedicata del sito di at: https://www.at-bus.it/it/tootbustuscany.

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