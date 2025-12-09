Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – L’Associazione Italia-Israele di Firenze ha presentato oggi un esposto formale al Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino.

Nell’istanza è stata chiesta la rimozione immediata della bandiera palestinese esposta sul Palazzo Sacrati Strozzi, sede della Presidenza della Regione Toscana.

Il vessillo, esposto dal metà novembre, secondo l’Associazione viola la normativa nazionale sulle bandiere negli edifici pubblici, che consente solo l’esposizione di simboli istituzionali come quelli della Repubblica Italiana, dell’Unione Europea e degli enti territoriali.

L’Associazione Italia-Israele sottolinea come l’uso di bandiere non istituzionali con valenza politica sia vietato, salvo rare eccezioni temporanee legate a incontri internazionali ufficiali. Già lo scorso 17 novembre l’associazione aveva scritto una lettera formale al presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, richiamando il rispetto delle norme, ma non avrebbe ricevuto alcun riscontro.

“La mancata risposta della Regione e la permanenza di un simbolo politico su un edificio pubblico costituiscono una chiara violazione delle norme vigenti e del principio di neutralità delle istituzioni”, ha dichiarato il presidente dell’associazione, Emanuele Cocollini. Per questo motivo, l’Associazione ha deciso di coinvolgere il Prefetto affinché intervenga per garantire il rispetto della legge.

L’esposto è stato inoltre inviato in copia alla Presidenza e agli uffici della Regione Toscana, oltre che all’Ufficio del Cerimoniale di Stato della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per informare le istituzioni competenti e consentire eventuali ulteriori azioni.

