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FIRENZE – Un quarto delle cooperative toscane opera nelle aree interne, contrastando desertificazione dei servizi e spopolamento con progetti economici, sociali e culturali.

Tra gli occupati, le donne superano il 50%, confermando la forte trazione femminile del settore. Sono questi i dati emersi oggi dall’assemblea di Confcooperative Toscana, intitolata “Una buona regione per cooperare”, svoltasi all’Indigo Hotel di Firenze.

La ricerca di FondoSviluppo per Confcooperative Toscana, che analizza il periodo 2019-2025, evidenzia un sistema resiliente: le cooperative di tipo A e B rappresentano il 24,2% della presenza nelle zone interne, con le cooperative di comunità leader all’80%. Le “cooperative rosa” (guidate da donne) sono salite al 23% del totale regionale, ma impressiona il 52% di forza lavoro femminile; nella base sociale pesano il 42,3%, mentre le presidenti si fermano al 28%.

Nonostante una contrazione del 31,3% nel numero di cooperative attive (da 3.456 a 2.372), si tratta di una “ripulitura” che ha rafforzato il settore, rendendolo più solido. Allarme però per le cooperative giovanili, crollate dal 4,7% al 2,2%: un segnale che richiede interventi urgenti.

Durante l’evento sono state rinnovate le cariche delle federazioni: tre donne su sei alla guida. Elette Francesca Farolfi (Federsolidarietà Toscana), Francesca Caderni (Confcooperative Cultura, turismo e sport Toscana) e Anna Batini (coordinamento Sanità); Massimo Nucci (Fedagripesca Toscana), Lorenzo Giuntini (Confcooperative Lavoro e Servizi Toscana) e Alessandro Tatò (Confcooperative Habitat Toscana).

“Malgrado le difficoltà, le nostre cooperative sono presidio nelle zone di frontiera, con alti livelli di occupazione femminile e integrazione dei migranti tramite il lavoro – ha dichiarato il presidente di Confcooperative Toscana, Alberto Grilli –. Ora serve un passaggio di testimone sui giovani, per garantire il ricambio generazionale e i servizi alle comunità”.

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