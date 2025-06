Tempo lettura: 3 minuti

SIENA – I dati dell’esercizio 2024 confermano la solidità di Etruria Retail e il suo ruolo di riferimento nella grande distribuzione organizzata del Centro Italia. Il bilancio è stato approvato oggi, mercoledì 11 giugno, dai soci riuniti in assemblea nei locali de Le Volte di Vico Bello a Siena.

I numeri più significativi che fotografano la realtà di Etruria Retail sono i 470 milioni di vendite al pubblico. Il bilancio 2024 si chiude con un utile netto di 3,5 milioni di euro, a conferma di un’azienda in buona salute. Si consolida anche la situazione patrimoniale: il capitale investito è di 74,8 milioni di euro e il patrimonio netto supera i 48 milioni. L’assemblea ha deliberato la distribuzione di 2,4 milioni di euro di utili tra i soci.

Una rete commerciale in crescita

I punti vendita del gruppo sono oggi 312, con una presenza sempre più capillare nell’Italia centrale e una rete multiformato: 153 a insegna Carrefour e 159 a insegna La Bottega Sapori & Valori. La Toscana è la regione con il maggior numero di negozi (231), seguita da Umbria (55), Lazio (21) e Liguria (5). Anche nel 2024 è proseguita la politica di sviluppo e qualificazione della rete, con sette nuove aperture e numerosi interventi di riqualificazione, in linea con un approccio orientato all’innovazione e alla sostenibilità.

Un bilancio con il faro della sostenibilità

Nel 2024 Etruria Retail ha avviato il percorso per la redazione del suo primo Bilancio di Sostenibilità, anticipando gli obblighi normativi europei. L’obiettivo è fornire un quadro chiaro e trasparente dell’impatto ambientale, sociale ed economico della cooperativa, secondo i nuovi standard (ESRS). Attraverso l’analisi della doppia materialità sono stati individuati i temi rilevanti per lo sviluppo aziendale e per gli stakeholder. Un impegno che rafforza il dialogo con il territorio e promuove maggiore consapevolezza all’interno dell’organizzazione.

Oltre 3 mila persone occupate

Etruria Retail chiude l’esercizio con oltre 250 occupati nel centro di distribuzione di Badesse. Il gruppo comprende 5 società attive nella gestione diretta di punti vendita e nel food service, con più di 700 dipendenti diretti. Considerando anche i soci e i loro collaboratori, Etruria Retail rappresenta una realtà che dà lavoro a oltre 3 mila persone.

La mappatura delle vendite

I generi vari rappresentano il 49% delle vendite, seguiti da salumi e latticini (24%), ortofrutta (13%), carni (9%) e, infine, surgelati e pesce fresco (5%). A livello territoriale, il 56% delle vendite si concentra tra Grosseto, Siena e Arezzo, il 32% nella Toscana nord e La Spezia, e il restante 12% tra Umbria, Lazio e Abruzzo. Grosseto guida le vendite provinciali (24%), seguita da Siena (20%) e Arezzo (12%). L’84% delle vendite avviene nei negozi a insegna Carrefour: Express (37%), Market (28%) e Store (19%). La Bottega Sapori & Valori rappresenta il 10%, le altre insegne il restante 6%.

Il 2024 è stato un anno ricco di investimenti e cambiamenti: sono stati completati i nuovi uffici centrali, attivato l’impianto fotovoltaico per l’autoconsumo energetico, avviato il progetto Camì – il nuovo software gestionale dei punti vendita – e sono proseguiti i lavori di messa in sicurezza dell’area delle Badesse, destinata all’ampliamento del magazzino centrale. Dopo la chiusura dell’esercizio, il 2025 si è aperto con l’ingresso del nuovo direttore Generale, Luca Migliolaro, e del vice direttore di GMS, Alessandro Tantulli. La rete ha visto, nel 2025, l’apertura di tredici nuovi negozi in Toscana alto Lazio e Umbria e vedrà tre importanti nuove aperture a Firenze, Follonica e Montalcino.

“I risultati di bilancio – dichiara Luca Migliolaro, direttore generale di Etruria Retail – ci dicono che l’azienda è solida, ma la vera sfida è costruire un futuro che tenga insieme numeri e relazioni. La nostra competitività dipende dalla capacità di ascoltare clienti, soci, collaboratori. Vogliamo essere più veloci, più chiari, più presenti. Lavoriamo per migliorare ogni giorno i servizi nei punti vendita, valorizzare il territorio e dare risposte concrete a chi sceglie di far parte della nostra rete. Solo così, costruendo una comunità forte e consapevole, potremo affrontare con fiducia i cambiamenti del settore”.

“Etruria Retail – afferma Graziano Costantini, amministratore delegato di Etruria Retail – ha una storia lunga, fatta di persone, lavoro e coerenza. Il 2024 ha confermato la solidità dell’azienda, ma ora serve guardare avanti, con consapevolezza e rispetto. Innovare, crescere, formare nuove competenze, affrontare il ricambio generazionale: questi sono i nostri compiti. Credo in un futuro costruito sulle relazioni, sulla qualità della rete e sul contributo di chi ogni giorno è in prima linea. Il cambiamento non si subisce: si guida. Insieme, con responsabilità e condivisione”.

