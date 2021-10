SAN GIULIANO TERME – Dal fallimento dichiarato nel 2015, l’ex albergo non ha più trovato pace, tanto da trasformarsi in ricovero per discariche abusive. Ne è conferma l’ultima operazione che porta la firma della polizia ambientale, che ha scovato quantitativi ingenti di rifiuti abbandonati nell’hotel.

Indagini che rappresentano il frutto di una continua e serrata attività di controllo del territorio da parte del nucleo di polizia ambientale della polizia municipale di San Giuliano Terme (Pisa): lo scorso luglio, infatti, il comando della municipale aveva ricevuto numerose segnalazioni relative a un ingente abbandono di rifiuti speciali costituito da scarti di materiale edile e di lavorazione idraulica depositato nelle aree esterne dell’ex hotel Granduca nella frazione capoluogo. Dopo aver convocato la proprietà per i primi accertamenti del caso relativamente ai fatti accaduti, gli agenti del comando di via Niccolini avviavano una minuziosa attività di indagine che, in tre mesi, ha consentito di individuare il presunto responsabile dell’abbandono di rifiuti, un imprenditore titolare di un’impresa edile operante nella provincia di Pisa, che è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica per il reato di attività di gestione rifiuti non autorizzata. Sulla base degli elementi raccolti, sono tuttora in corso ulteriori accertamenti che potrebbero consentire l’individuazione di altri soggetti che avrebbero apportato un contributo nell’attività illecita. “Si tratta di un’altra operazione molto significativa che la nostra polizia municipale sta conducendo in porto – commentano il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, e l’assessore all’ambiente Filippo Pancrazzi -. Dopo aver fermato due sospetti piromani lo scorso agosto ad Asciano, proseguono le operazioni di controllo e di tutela del territorio e dei cittadini. Sul caso in questione, aggiungo che l’amministrazione è presente sulla faccenda dell’ex hotel Granduca, ribadisco che l’area non è comunale, come specificato anche nell’operazione in questione. È in corso il dialogo con la proprietà per iniziare quantomeno la messa in sicurezza e la bonifica della zona, in attesa che a giorni approdi in giunta la convenzione per l’inizio dei lavori di riqualificazione della struttura, fondamentale per l’economia e il turismo di San Giuliano Terme”.