LUCCA – La Diocesi di Lucca, tramite la Caritas diocesana, insieme a FarmaLucca, Ordine dei farmacisti di Lucca, I Care e Farmacie comunali spa lancia il progetto ‘farmaco sospeso’: si tratta un’azione di sensibilizzazione e di una risposta concreta e di comunità al tema della povertà sanitaria, emergenza che si è mostrata in tutta la sua drammaticità durate questi mesi segnati dalla pandemia.

Raccolta fondi diffusa sul territorio

E’ possibile aderire in molte farmacie della Piana di Lucca e della Versilia. Il fine dell’iniziativa è quello di garantire a tutti la possibilità di curarsi, grazie alla promozione di una raccolta fondi diffusa sul territorio, destinata all’acquisto dei medicinali richiesti dalle persone in situazione di fragilità socio-economica, accolte dai centri di ascolto Caritas sparsi sul territorio. I clienti delle farmacie aderenti (riconoscibili grazie a materiale informativo specifico) avranno la possibilità di fare una piccola donazione di 2 euro, 5 euro e 10 euro acquistando ‘buoni acquisto farmaco sospeso’, che saranno poi utilizzati per acquistare a un prezzo favorevole farmaci che verranno destinati a persone in situazione di fragilità economica grazie alla rete dei centri di ascolto Caritas.