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SOVICILLE – Una notte di sangue e fuoco ha sconvolto la viabilità sulla Statale 223 “Di Paganico”.

Poco prima della mezzanotte di ieri, un drammatico incidente stradale al chilometro 57+600, nei pressi del bivio per Orgia nel comune di Sovicille, è costato la vita a un uomo di 37 anni Riccardo Iannini contradaiolo del Nicchio e molto conosciuto a Siena.

La dinamica dell’incidente

L’allarme è scattato intorno alle 23:50. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, l’autovettura su cui viaggiava la vittima è rimasta coinvolta in un violento impatto, prendendo rapidamente fuoco. Le fiamme hanno avvolto l’abitacolo in pochi istanti, non lasciando scampo al conducente.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente è confluito un imponente schieramento di mezzi di soccorso con Vigili del Fuoco, mezzi di soccorso con l’automedica di Siena, le ambulanze della Pubblica Assistenza di San Rocco a Pilli e di Siena, e un mezzo della Croce Rossa Italiana di Grosseto. Nonostante la tempestività, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del trentasettenne.

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