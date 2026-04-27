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Al termine della partita, è salito sugli spalti e, in ginocchio, davanti alla sua fidanzata le ha chiesta di sposarlo.

“Sharon mi vuoi sposare”

Il portire del Viareggio, Andrea Carpita, ha scelto la sua ultima partita con la maglia del Vuareggio per fare la proposta di matrimonio alla sua Sharon. E dai microfoni dello stadio dei Pini ha chiesto alla fidanzata se lo voleva sposare. Naturalmente, la risposta è stata sì, con tutti gli spettatori ad applaudire e i compagni che hanno esposto lo striscione: ‘Sharon mi vuoi sposare”.

Bianconeri ai play off

Un finale a sorpresa per il giocatore che ha giocato la sua ultima partita ed era stato premiato dalla società prima dell’inizio della gara, poi pareggiata con il Real Forte Querceta. I bianconeri si sono giocati l’accesso alla finale regionale play off del 10 maggio per poter approdare alla serie D.

“Viareggio sempre casa tua”

In un post il Il Viareggio Calcio MPSC esprime “il più sincero ringraziamento ad Andrea Carpita per tutto ciò che ha rappresentato, dentro e fuori dal campo. Professionista esemplare, uomo di valori e simbolo di appartenenza, Andrea ha onorato la nostra maglia con impegno, passione e dedizione, diventando un punto di riferimento per compagni, società e tifosi. Nel giorno del suo saluto, carico di emozione, vogliamo augurargli il meglio per il futuro, sia nel proseguimento della sua carriera sportiva che nel nuovo, importante capitolo della sua vita personale. A lui e alla sua futura moglie i nostri più sentiti auguri di felicità. Grazie di tutto, Andrea. Viareggio sarà sempre casa tua”.