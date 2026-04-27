Tempo lettura: 2 minuti

FIESOLE – Pippo Pollina suona per sostenere Pantagruel, l’associazione che opera per tutelare i diritti dei detenuti nel carcere di Sollicciano.

Salirà sul palco del Teatro di Fiesole, il 28 aprile alle 21, con il suo Quartetto Acustico per il concerto “La vita è bella così com’è”, organizzato da Prg. Il ricavato della serata sarà devoluto a Pantagruel, per sostenere il lavoro dei volontari che ogni settimana entrano a Sollicciano per offrire ascolto, orientamento e attività culturali alle persone detenute, promuovendo percorsi di reinserimento e tutela della dignità.

“Quello di Pippo Pollina e Prg è un gesto concreto che esprime la vicinanza a chi ogni giorno lavora dentro il carcere, accanto alle persone detenute, per costruire opportunità, diritti e possibilità di futuro. Il nostro grazie a loro e a chi vorrà venire al concerto per trascorrere una serata di ottima musica e per dare un aiuto a migliorare le condizioni degli dei carcerati”, spiegano da Pantagruel.

Fiesole città di dialogo e cultura

“Siamo veramente orgogliosi di accogliere nel nostro Teatro la musica di Pippo Pollina che sostiene il grande lavoro dei volontari nelle carceri – dice la sindaca di Fiesole Cristina Scaletti -. Fiesole è città di dialogo e di cultura e siamo a disposizione per mettere al centro temi importanti e difficili come quello delle condizioni di vita nelle carceri, nella vicina Sollicciano come negli altri istituti di pena del Paese”.

Cantautore, poeta e musicista di respiro europeo, Pollina – siciliano di nascita e protagonista da anni della scena musicale internazionale – ha costruito una carriera che intreccia impegno civile e profondità lirica, con tournée in Germania, Svizzera, Austria e in numerosi altri Paesi. Le sue canzoni affrontano temi come la libertà, la giustizia sociale e la dignità umana, in uno stile intenso e riconoscibile.

Sul palco di Fiesole sarà accompagnato dal Quartetto Acustico: Roberto Petroli al clarinetto e sax, Cecile Grüebler al violoncello, Gionata Colaprisca alle percussioni ed Elisa Sandrini a piano, fisarmonica e voce.

Un ensemble che valorizza l’intimità e la forza narrativa del repertorio di Pollina, tra brani storici e nuove composizioni, in una serata in cui musica e solidarietà si incontrano a sostegno di chi opera ogni giorno nel carcere fiorentino.

Pippo Pollina, eclettico musicista siciliano, è uno dei più creativi artisti nella scena del cantautorato europeo. Da sempre attivo punto di riferimento in centro Europa della canzone d’autore più nobile, rinnova il suo repertorio con puntuale continuità attraverso la produzione di album e di spettacoli sempre all’insegna della qualità e dell’impegno civile.

Un repertorio tra grandi classici e nuove composizioni

Accompagnato dalla pianista e fisarmonicista Elisa Sandrini, dalla violoncellista Cecile Grüebler, dal percussionista Gionata Colaprisca e dal clarinettista e sassofonista Roberto Petroli, Pippo Pollina ripercorrerà il suo vastissimo repertorio miscelando sapientemente classici e nuove composizioni.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!