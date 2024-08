SIENA – Con il caldo che non dà tregua e il Ferragosto alle porte quali idee per trascorrere in modo divertente il 15 di agosto in Toscana. Ecco 10 appuntamenti da non perdere.

In questo elenco, naturalmente, non comprendiamo Siena, impegnata nella giornata di vigilia del Palio dell’Assunta che, come noto, si corre il 16 agosto. La giornata di Ferragosto è occupata dalle prove, della mattina e del pomeriggio, e dalla cena della prova generale che vede migliaia di persone in tutte le 17 Contrade della città.

1 Palio marinaro, Porto Santo Stefano Per chi ha la fortuna di essere in vacanza nelle splendide acque dell’Argentario, è imperdibile il Palio marinaro, una gara remiera fra i quattro rioni di Porto Santo Stefano. Gli eventi iniziano già nella settimana precedente ma il momento più atteso è quello della sfida vera e propria: il giorno di Ferragosto, dopo la sfilata dei rioni, prende il via la competizione. I singoli equipaggi sono composti da un timoniere e quattro vogatori che devono percorrere dieci volte la distanza di quattrocento metri compresa tra due boe, effettuando cinque virate al largo e quattro a terra. LINK

2 Apritiborgo, Campiglia Marittima Nella splendida Campiglia Marittima, borgo medievale nella Costa degli Etruschi, il mese di agosto spalanca le porte alla manifestazione “Apritiborgo”, un festival del teatro e delle arti di strada con eventi e spettacoli disseminati in tutto il centro storico. La manifestazione unisce spettacoli e tradizione gastronomica locale, ferragosto è la data della serata finale. LINK

3 Vintage Festival, Castiglion Fiorentino Per chi ha voglia di tornare indietro nel tempo e vivere per qualche ora nella mitica atmosfera degli anni ’50 e ’60 a Castiglion Fiorentino, nella settimana di Ferragosto, va in scena il Vintage Festival. Il centro storico del paese prende nuova vita grazie ad auto e moto d’epoca esposte lungo le strade, mercatini vintage, musica dal vivo e spettacoli di ballo nelle piazze. Inoltre per le vie del centro sarà allestito un interessante Vintage Market e si esibiranno oltre 100 artisti. LINK

4 Musei civici, Firenze Nel capoluogo i musei civici comunali rimangono aperti per la giornata di Ferragosto, con loro anche le piscine comunali. Ingressi gratuiti al museo di Palazzo Vecchio (aperto dalle ore 9 alle 14), al complesso Santa Maria Novella (dalle ore 13 alle 17), al Forte di Belvedere (dalle 10 alle 20). Nel week end di Ferragosto (venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto) sarà possibile visitare tutti i musei civici, museo Novecento, museo Stefano Bardini e Cappella Brancacci. Aperto anche Palazzo Medici Riccardi (dalle 9 alle 19). LINK

5 Musei statali aperti Nella giornata di Ferragosto si potranno visitare a Pisa il museo di San Matteo (ore 09.00-13.30), a Calci la splendida Certosa (ore 09.00-10.00-11,30 e 12,30); a Pistoia la Fortezza di Santa Barbara (ore 08.30-13.30), a Poggio a Caiano la Villa medicea con il museo della Natura morta (ore 08.15-17.00). A Arezzo sarà aperto il museo di Casa Vasari (ore 08.30-13.30), a Roselle e Vetulonia le aree archeologiche etrusche (ore 08.15-19.45). A Cutigliano nel palazzo dei Capitani, nell’Appennino pistoiese, si potrà visitare “Il giardino incantato” (ore 10.00-12.00). LINK

6 Sagre di Ferragosto Tantissime le sagre e gli appuntamenti enogastronomici: sul monte Amiata in programma la “sagra del picio” di Seggiano e quella “dell’acquacotta” a Santa Fiora; nel Mugello la “sagra del tortello” a Sagginale (Borgo san Lorenzo), quella degli “schiaffoni” (un tipo di pasta) a San Giuliano Terme e quella della “pattona” (pane di farina di castagne) ad Agnino di Fivizzano (Ms). A Rosignano Marittimo si può mangiare a base di granchio, favollo e cacciucco. LINK

7 Cantine aperte a Ferragosto e degustazioni speciali Nel Chianti, Lamole di Lamole a Greve propone tour all’interno della tenuta e della cantina, accompagnato da degustazioni e un picnic al tramonto nel vigneto storico (55 euro a persona, prenotazione obbligatoria: visit@lamole.com). Mentre a Montalcino, patria del Brunello, la storica azienda Fattoria dei Barbi, di proprietà della famiglia Cinelli Colombini, propone, alla vigilia di Ferragosto, la “Notte bianca sotto le stelle”, con degustazioni dalle ore 18 fino alle prime ore della mattina in compagnia di calici di vino, musica dal vivo, visite guidate e caccia al tesoro (Località Podernovi 170, prenotazione obbligatoria, t. 335 6504517). C’è poi il programma di “Cantine aperte a Ferragosto”, in Toscana hanno aderito la Cantina Il Palagetto e la Arrigoni Wine Family – Pietraserena (entrambe a San Gimignano), la Tenuta Capezzana (Prato), la cantina Buccianera (Arezzo). LINK

8 Ferragosto in musica I primi a salutare l’arrivo di Ferragosto insieme alla musica saranno, a Castelnuovo Garfagnana, gli spettatori del concerto all’alba della celebre pianista jazz Rita Marcotulli nella fortezza di Mont’Alfonso (inizio ore 04.45, ingresso 11,50 euro, t. 055 667566). Il suo “Autoritratto” in musica sarà un viaggio immaginario che prende ispirazione dalla vita di tutti i giorni, dalla natura, dalle esperienze, dalla musica dei diversi colori del mondo: un repertorio che strizza l’occhio alla settima arte e alle sue colonne sonore, a cantautori come Domenico Modugno e Pino Daniele. Al termine del concerto colazione all’Osteria della Fortezza gestita da ANAI Garfagnana. Al concerto è abbinata l’iniziativa “Camminalba”, camminata con fiaccolata dal centro di Castelnuovo fino alla Fortezza di Mont’Alfonso. Info e prenotazioni via whatsapp +393702906924). A Follonica la band “The Groovin’ Groupies” (ore 21.30) accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo con un repertorio di brani internazionali e italiani che partono dagli anni ‘50 fino ai nostri giorni. Si replica il giorno dopo con gli “Acoustelek”, trio che, con un mix di acustico ed elettrico, ha creato un repertorio unico di brani italiani dallo stile cantautorale e leggero. La loro interpretazione include artisti come Sergio Caputo, Daniele Silvestri, Cesare Cremonini, Battiato, Jovanotti e Sting. A Firenze, a San Salvi concerto di di Ferragosto con Riccardo Tesi, tra i più importanti esponenti della world music internazionale con il suo magico organetto diatonico. Quest’anno presenta nell’occasione il suo ultimo disco “La giusta distanza”. LINK

9 Incontri e parole A Palazzuolo sul Senio, in Mugello, lo scrittore Maurizio Maggiani converserà con Massimo Cirri in “Parole sulla memoria” (ore 18.00). Un’iniziativa a cura dell’associazione Genti di Montagna impegnata nella cura del piccolo cimitero di Salecchio, abbandonato dagli anni ’70. Alle ore 20,30 “Letture al Tramonto” a cura di Mirko Artuso con il teatro del Pane. I due incontri saranno intervallati da uno spuntino con vino rosso (per informazioni: 380 3421414 e 380 3842008). A Marina di Pietrasanta al celebre Caffè della Versiliana sarà ospite l’attore Massimo Boldi, conduce Arturo Artom (ore 18.30). Alla viglia, mercoledì 14, a Punta Ala sarà Marco Malvaldi l’ospite di SognAla Festival. Appuntamento alle ore 21.00 in piazza delle Bandiere, a seguire il concerto dei Moumous Gipsy Trio, progetto acustico che riporta in vita il fascino musicale della Parigi degli anni ‘30 e ‘40. LINK

10 cocomero per tutti Niente di meglio di una bella fetta di cocomero da mangiare a Ferragosto. Dove? Quella più simpatica a parco di Pinocchio a Collodi (Pescia), dalle 17.00 alle 18.30. Sarà offerta a tutti i visitatori; sennò alla fortezza delle Verrucole a San Romano in Garfagnana per la Festa di Mezza Estate, oppure a Firenze a San Salvi per festeggiare i 26 anni della presenza dei Chille de la balanza (ore 19.00). Cocomerata (e pennata) anche a Gavigno nel comune di Prato con la tradizionale sagra con distribuzione di penne al sugo di anatra (ore 19.00), a seguire la tombola.

Infine, la notte estiva più attesa dell’anno non poteva che finire con i fuochi d’artificio in riva alle acque del lago di Bilancino a Barberino di Mugello sparati da chiatte galleggianti (ore 22.45).