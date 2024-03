SIENA – Della vicenda che ha travolto il mondo della scherma non ne ha voluto parlare. “Ci sono indagini in corso”, ha detto.

Però Valentina Vezzali, a Siena per chiudere la giornata di eventi per la Festa della donna, non si è risparmiata nei confronti del pubblico. Grandi e piccoli per ascoltare un’icona dello sport italiano, che in pedana è stata capace di mettersi al collo sei ori olimpici, mentre a terra continua a essere un modello e uno stimolo per chiunque si approcci allo sport