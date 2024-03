BARBERINO TAVARNELLE – La danza per raccontare i diritti umani e la guerra legati al mondo delle donne, per la sezione Km 0 della rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di Marcialla (Barberino Tavarnelle – Firenze).

Edizione 2023 -2024, la ventesima, che da novembre a maggio mette in cartellone quasi una trentina di proposte tra teatro ragazzi, popolare toscano e vernacolo, teatro a km zero, teatro contemporaneo e di ricerca, jazz con degustazioni di vino, musica e concerti bandistici.

Domenica 10 marzo 2024 alle 17.00, Kinesis Contemporary Dance Company presenta due momenti divisi tra “Fa’atama” e “Trumpet”. Fa’atama, ovvero, un duo al centro di tutto, un duo al centro di un tema. Trumpet è il suono delle trombe, la melodia, un suono interiore che lo chiama. Non possiamo rifiutarci. «Hey man! Come on! Let’s plan!».

Fa’atama è un termine samoano per persone nate donna che si identificano e/o si comportano come un uomo, la coreografia è ispirata al libro “Matalasi” di Jenny Bennett- Tuionetoa, attivista per i diritti umani che usa la scrittura come strumento di sensibilizzazione sulle questioni LGBTQIA. Matalasi è un racconto sulla vita di un fa’atama, ambientata il giorno del suo matrimonio come donna, accettato per non recare danno alla famiglia. Una storia basata sul conformismo e su un individuo costretto a scegliere tra identità e sopravvivenza. Purtroppo una situazione ancora vissuta da molte persone nel mondo, in particolare nelle società conservatrici che hanno una bassa tolleranza per la differenza o l’individualità.

“Trumpet” è una performance inequivocabile perché il tema è la guerra. Donne soldato che pianificano la battaglia e prima di partire festeggiano il loro futuro successo. Terminata la festa, partono per portare a termine il loro compito, ma quando devono far esplodere la bomba, una di loro ha paura e si ritira.

Quando la bomba esplode e le sue colleghe perdono la vita, inizia il senso di colpa per averle abbandonate, vivendo per sempre con i suoi fantasmi.

Kinesis Contemporary Dance Company è una realtà fiorentina nata dall’esigenza di esprimere il proprio concetto di danza contemporanea, dando vita ad una compagnia professionale, in cui la ricerca e la sperimentazione si fondono in un’espressione unica e sempre più indistinguibile che permette di proporre ad un pubblico eterogeneo un linguaggio sconfinato e sempre in continua evoluzione tra coreografia e teatralità.

