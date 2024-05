RAPOLANO TERME – La Carovana rosa fa tappa in Toscana e parla senese. Chiusa la quinta tappa con partenza da Genova e arrivo a Lucca celebrato e salutato da migliaia di persone in festa, mercoledì 8 maggio, è tutto pronto per la sesta tappa, che si correrà oggi interamente sulle strade toscane.

La partenza della sesta tappa del Giro d’Italia è prevista da Torre del Lago Puccini, in provincia di Lucca, con arrivo a Rapolano Terme, in provincia di Siena, dopo 180 km. Il via alla sesta tappa è in programma alle 12.55, mentre l’arrivo è calcolato tra le 17.00 e le 17.26.

Tappa impegnativa caratterizzata da tre settori sterrati, per un totale di quasi 12 km. I primi due in comune con la Strade Bianche, il terzo di Pievina è inedito. Prima parte pianeggiante nell’entroterra pisano fino a Volterra. Entrati nel Senese, si affronta il settore sterrato di Vidritta che, rispetto ‘classica’ è lungo 2 km in più e si connette al tratto di Bagnaia con pendenze fino al 15% e, a Grotti, per il secondo GPM di giornata. Ultimi km articolati con curve e saliscendi. Da segnalare a circa 5 km dall’arrivo l’impegnativo strappo di Serre di Rapolano che presenta nel finale pendenze fino al 20%. Retta finale di 450 metri su asfalto e pendenza attorno al 6%.

A Rapolano Terme sarà festa grande.