PESCIA – I fondi per il florovivaismo potrebbero a breve. Sarebbero legati a un disegno di legge in merito promesso entro l’estate dal sottosegretario Patrizio Giacomo La Pietra che attende l’esame del Senato. Alla Camera è già passato.

La Pietra ha anche annunciato che grazie al Pnrr sarà finanziato il rifacimento del Mefit, il Mercato dei fiori di Pescia. Il direttore del Centro Daniele Massa ha presenato al sottosegretario i progetti di punta, finanziati dal Masaf per un florovivaismo sempre più sostenibile: Biovivo, per l’applicazione di tecniche di agricoltura biologica nel vivaismo e la realizzazione nell’ambito del Pnrr (contratti i filiera), di un sito sperimentale di lungo periodo per osservare gli effetti delle migliori tecnologie a disposizione, per la gestione degli input e i materiali ecosostenibili ed ecocompatibili per il florovivaismo.