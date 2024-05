FIRENZE – Nuove risorse in arrivo per le imprese alluvionate. Si tratta di 27 assegni da 700 euro emessi dalla Cna di Firenze per le aziende di Campi Bisenzio.

La consegna è avvenuta nella sede Cna di Campi Bisenzio alla presenza di Milco Maranci, presidente Cna Piana Fiorentina, Andrea Tagliaferri, sindaco di Campi Bisenzio e Antonio Chiappini, direttore di Cna Toscana. “È un segno tangibile di supporto, seppur modesto, per tutte le imprese che stanno facendo sforzi per ripartire investendo i propri capitali – ha affermato Maranci -. Va tenuto presente che l’area in cui si trova Campi Bisenzio gioca un ruolo chiave nel Pil dell’intera Città Metropolitana di Firenze, che a sua volta rappresenta un terzo del fatturato totale della Toscana. Si tratta di un distretto economico cruciale che non può essere ignorato dalla politica”.

Nei prossimi giorni saranno remunerate anche le aziende dell’Empolese Valdelsa e Mugello.