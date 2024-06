PISTOIA – Nuovi aiuti per le aziende colpite dall’alluvione. Cna Toscana Centro ha consegnato 150 assegni da oltre 700 euro ad altrettante imprese del territorio di Prato e Pistoia.

Sono il frutto della raccolta fondi organizzata da Cna Toscana, e i requisiti per accedere all’assegnazione erano quelli di essere associati a Cna e aver presentato domanda di contributo alla Regione Toscana tramite il modello C1. In totale, per la sola Cna Toscana Centro che associa le aree maggiormente colpite, l’Associazione ha destinato ben 107 mila euro.

“E’ con grande soddisfazione – ha detto Claudio Bettazzi, presidente Cna Toscana Centro – che consegnamo oggi questo aiuto concreto alle imprese del nostro territorio che stanno ancora cercando di risollevarsi dopo una simile pesante calamità. Si tratta di un piccolo contributo ma è un segno tangibile dell’impegno di Cna e della solidarietà verso i nostri associati”.