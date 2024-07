FIRENZE – Il sipario sulla commissione regionale d’inchiesta sugli eventi alluvionali dello scorso autunno, si alzerà con l’audizione del presidente Eugenio Giani, secondo il cronoprogramma stabilito oggi. Il governatore sarà di scena il 9 settembre

La commissione si concentrerà, tra le altre cose, sulla gestione dell’emergenza durante l’evento alluvionale; sull’esecuzione dei lavori di somma urgenza; sugli interventi di riduzione del rischio idraulico realizzati, progettati e non realizzati o ancora da progettare; sul sostegno economico alle famiglie e alle aziende. Previsto anche un focus sulle attività del sistema della Protezione civile, sulla gestione ed organizzazione del sistema allerta in Toscana; sulle attività della struttura commissariale e sui rapporti tra struttura commissariale ed enti locali.

“L’interesse di questa commissione d’inchiesta – ha affermato il presidente Elisa Tozzi (Fdi) – non è quello di puntare il dito contro qualcuno, ma di lasciare una relazione su ciò che è stato e ciò che deve essere fatto per il futuro, contribuendo a fare passi in avanti in termini di prevenzione”.