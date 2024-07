QUARRATA – La fortuna ha posato gli occhi su Quarrata (Pistoia). Il 20 luglio sono stati vinti al Lotto 1,2 milioni di euro. Si tratta, fa sapere Agipro, della più alta vincita del 2024.

“Non ho idea di chi possa essere il vincitore – ha evidenziato Francesco Giacomelli, titolare della Tabaccheria RG dove è stata giocata la schedina vincente -, ma mi auguro che sia una persona del posto, anche se, in questo periodo di vacanze, il mio negozio è frequentato anche da gente che arriva da fuori. Dopo l’alluvione del novembre scorso, che ha fatto tanti danni a Quarrata, questo è un momento di festa, almeno per il vincitore o la vincitrice. Anch’io sono contento, perché la nostra è una tabaccheria molto fortunata, infatti, non è la prima che qui ci sono state vincite importanti: nel 2000 al Superenalotto furono vinti 3,8 miliardi di lire”.