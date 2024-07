LIVORNO – L’arrivo della Geo Barents, previsto alle 7 del 23 luglio, è stato preparato oggi nel vertice che si è svolto in prefettura, a Livorno. A bordo della nave ci saranno 226 persone. Migranti che sono stati soccorsi nei giorni scorsi.

Nel terminal sono già iniziati i lavori per soccorrere chi sbarcherà. In Toscana rimarranno in 120, ma ancora dovrà essere effettuata la ripartizione per ciascuna provincia. I 90 che invece inizialmente erano previsti per le Marche, andranno in Piemonte, mentre i restanti minori non accompagnati saranno destinati quasi completamente alla provincia di Firenze.