FIRENZE – Si riducono i consumi per luce e gas e diminuiscono anche le bollette. Effetti della cessazione del mercato tutelato, ma non solo, nell’analisi tutelata da Segugio.it.

Per quanto riguarda la Toscana, in merito all’elettricità il calo di utilizzo energetico è del 5%, mentre la spese scende del 21%. Valori in linea con gran parte delle regioni italiane. Solo la Val d’Aosta (-26% e – 16% fa caso a sè). Sulle singole province le riduzioni più evidenti sono a Firenze e Pistoia: -23% nei consumi e -7% nella spesa.

In regressione anche i numeri del gas. In Toscana significa -10% nella quantità utilizzata e -9% nelle bollette. In Trentino e Calabria le variazioni al ribasso più significative. Sulle province Arezzo batte tutti: – 15% nella spesa e -17% nei consumi. A Massa Carrara, al contrario, quote invariate.