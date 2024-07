FIRENZE – Il 23 luglio codice arancione per l’allerta caldo su Firenze, mentre secondo le previsioni del Lamma, le temperature delle zone interne sono in rialzo, con punte di 35-37 gradi.

Per quanto riguarda il 22 luglio, il centro meteorologico prevede invece instabilità. “Nella notte rovesci sparsi e locali temporali sull’Arcipelago e sulla costa meridionale; schiarite e attenuazione dei fenomeni nel corso della mattina. Dalla tarda mattinata aumento della instabilità sulle zone interne centro-meridionale – ha osservato dal Lamma – con rovesci sparsi e locali temporali. Miglioramento in serata. Temperature stazionarie o in lieve calo le massime”.