Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Due giovani, fratelli di 27 e 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Firenze.

L’inchiesta riguarda una serie di furti perpetrati principalmente ai danni di ultrasessantacinquenni, avvenuti tra le province di Firenze e Prato. Le ricerche, condotte dalle compagnie dei carabinieri di Signa e Sesto Fiorentino, si sono svolte tra gennaio 2024 e febbraio scorso. I due fratelli sono accusati di una rapina e di numerosi altri reati, quali utilizzo illecito di strumenti di pagamento elettronico, ricettazione e lesioni personali, per un totale di 47 capi d’accusa formulati dalla procura. L’indagine, come sottolineato dall’Arma, ha consentito di ricostruire i metodi utilizzati dagli accusati.

Sarebbero, infatti, soliti noleggiare veicoli da diverse società, per poi sostituire le targhe originali con altre rubate da auto in sosta, utilizzando successivamente tali mezzi per compiere furti, prevalentemente nei parcheggi dei centri commerciali delle province interessate. Qui sceglievano di prendere di mira anziani, considerati più vulnerabili e meno pronti a reagire. La dinamica prevedeva che gli indagati attendessero che le vittime riponessero i propri beni personali nella loro vettura, per poi aprire le portiere e derubarli nel momento in cui stavano per salire in auto. In un frangente, un’anziana vittima avrebbe reagito e, nel tentativo di fuga, l’auto dei malviventi l’avrebbe investita.

I due accusati avrebbero inoltre sfruttato i bancomat sottratti per effettuare prelievi illeciti di denaro. “L’analisi delle immagini di videosorveglianza acquisite sulla scena del crimine, la localizzazione GPS dei veicoli noleggiati, oltre ai diversi servizi di osservazione e pedinamento – ha spiegato l’Arma – hanno consentito di raccogliere elementi probatori necessari affinché la procura richiedesse e ottenesse l’emissione del provvedimento cautelare odierno nei confronti dei due indagati, ai quali sono state applicate misure restrittive della libertà personale”.

Iscriviti al nuovo canale WhatsApp di agenziaimpress.it

CLICCA QUI

Per continuare a rimanere sempre aggiornato sui fatti della Toscana

Iscriviti al nostro canale e invita anche i tuoi amici a farlo!