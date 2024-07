ORBETELLO – Resta l’allarme sulla Laguna di Orbetello (Grosseto). Nella zona della ‘Spiaggetta’ ad Orbetello sono stati infatti ritrovati quintali di spigole e orate spiaggiate.

Situazione che è stata visionata anche dal presidente Eugenio Giani e dall’assessore Leonardo Marras, in visita oggi nell’area interessata. Regione e Comune sono uniti nel richiedere al governo la rapida approvazione della legge sulla Laguna di Orbetello, è stato sottolineato. Per il sindaco Andrea Casamenti, “durante la verifica alla laguna con Giani abbiamo affrontato alcuni temi. Intanto dopo il disastro del 2015, Orbetello affronta il mese di luglio sempre con immensa preoccupazione per le condizioni climatiche, però quest’anno la problematica è sorta a mese inoltrato nonostante che tutto il necessario in termini di manutenzione ordinaria sia stato fatto”.

Secondo il sindaco “al momento la situazione della laguna sta gradualmente avendo alcuni miglioramenti” e “la situazione viene monitorata continuamente. Il quantitativo di pesce morto è residuale: 130 chili di pesce, nulla rispetto al 2015 quando morirono oltre 200mila chili di pesce. Siamo in una fase di stress della laguna, che desta sì preoccupazione, ma siamo ben lontani dal dramma che abbiamo vissuto nel 2015, e ormai da nove estati affrontiamo questa emergenza a luglio”.

La capogruppo M5s in Consiglio regionale Irene Galletti annuncia un’interrogazione “per comprendere le ragioni dei ritardi nell’intervento” per la creazione del consorzio, “è fondamentale che la Regione Toscana e il Governo nazionale collaborino per trovare soluzioni rapide ed efficaci. Ci aspettiamo che Giani e la ministra Santanchè riconoscano la necessità di predisporre ristori adeguati per le attività che hanno subito danni a causa di questa inerzia amministrativa”.