SIENA – “Oggi siamo soddisfatti dell’esito dell’assemblea, vediamo le cose un giorno dopo l’altro”. A Philippe Donnet per ora può bastare così.

Generali non cambia strada forte del sostegno dell’assemblea, che ha scelto di confermare i vertici. Quindi difficile strappare una parola in più al ceo del Leone, che però non può essere semplice spettatore di ciò che succederà tra Mps e Mediobanca. Piazzetta Cuccia è il primo azionista del colosso assicurativo con il 13% e dopo l’ops lanciata da Montepaschi il polso della situazione rischia di cambiare di mano.

Gli azionisti della banca d’investimento si devono ancora esprimere, ma con Caltagirone, Delfin e alcuni fondi già orientati verso il sì, non è detto che la barricata messa in piedi dall’ad Alberto Nagel regga l’urto. Soprattutto se dovesse passare dall’altra parte anche un azionista importante con Benetton, come probabile visto il posizionamento nella partita per Generali. Intanto, il titolo di Rocca Salimbeni continua la corsa al rialzo guadagnando oltre il 2% a metà seduta.

